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AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 01:31 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ karşıladı.

Buradan helikopterle Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına geçen Soylu ve beraberindekileri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tekin Aktemur karşıladı.

Burada askeri tören mangasını selamlayan Süleyman Soylu, birliğin Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Soylu ve komutanlar daha sonra basına kapalı toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnakta

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