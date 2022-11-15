İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.