İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.
Durmak yok❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 15, 2022
Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam.
Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda,
2️⃣ TERÖRİST 𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔𝗗𝗔❗
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/scVPPNeuwj