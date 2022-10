İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın Dumlupınar Spor Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Türkiye’nin terörle mücadelesini değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz’in teröristlerden temizlendiğini dile getirdi. Kütahyalılara seslenen Bakan Soylu, “Bu ülkenin Karadeniz’inde teröristleri vardı. Öyle mi? Bugün yaptığımız 'Eren Abluka' operasyonlarına ismini veren Eren ve Ferhat astsubay ve ondan önce şehitlerimiz vardı. Korkutuyorlar, ‘Karadeniz’de varız, Amanos’ta varız, Erzurum’da varız, Bingöl’de varız, Elazığ’da varız, her yerde varız’ diye. Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okuyorlardı. Büyümemizi, güçlenmemizi ve bütün medeniyetimizi dünyaya nakşetmemizi engellemek istiyor, hep bizi ayaklarımızın ucuna baktırmak istiyor, geleceğe bakmamıza müsaade etmiyorlardı. Şimdi size soruyorum; evet Karadeniz’de onlar teröristlerini oraya koyup ürkütmeye, korkutmaya, ülkeye eziyet etmeye çalışıyorlardı. Kütahya size tekmil veriyorum. Karadeniz Allah’ın izniyle tertemiz, 1 tane bile terörist yok. Tendürek Dağı tertemiz, Amanoslar tertemiz; Erzurum, Bingöl, Erzincan tertemiz. Bir kardeşiniz, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak söylüyorum; Allah bize nasip edecek, 29 Ekim 2023 yılında cumhuriyetimizin ikinci asrına girerken Şırnak tertemiz olacak, Gabar tertemiz olacak ve Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, iktidarın şu ana kadar yaptığı yatırımları anlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefet partilerini eleştirdi. Soylu, şunları söyledi:“Şehir hastaneleri, Avrasya Tüneli, Marmaray, 57 havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarını yapabilirsiniz. Gerçi Avrupa yapamıyor da. Ya bunlara 3 tane büyükşehir belediyesi yapıldı. Çöp yapamıyorlar çöp. Bunlara 3 tane koyun verseniz güdemezler, kaybederler. Zaten Kılıçdaroğlu’nu söylemiyorum. Bu millet Kılıçdaroğlu’na 3 tane koyun da teslim etmez. Bu ülkede Çanakkale Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Onlar yapamazlar. Bu kadrolar bambaşka bir işi daha gerçekleştirdi. O da şu; Türkiye’de büyük bir zihniyet devrimi yaptı. Bu insanlar ülkelerinde kendilerini ifade edemiyorlardı. Lütfen, zihninizi bundan 15-20 yıl öncesine getirin. Bu ülkede insanlar, ‘Ben dindarım’ diyemiyorlardı. 28 Şubat’tan sonra neredeyse herkesin üzerine bir deli feracesi giydirmişlerdi. Erkesi ürkütmüşler ve korkutmuşlardı. Türkiye’nin cumhuriyetimizin birinci asrının canileri 27 Mayıs’ı yapanlardır. Türkiye’nin ikinci asrına giderken de o caniler 15 Temmuz’u yapmak istediler. Bugün insanlar göğsünü aça aça, ‘Ben dindarım’ diyebiliyor. Başı açığı da başı örtülüsü de çok rahat bir şekilde hem kendini ifade edebiliyor hem de işini yerine getirebiliyor. Neymiş; Kılıçdaroğlu akşam yatmış, sabah kalkmış, ne diyor? ‘Başörtüsü ile ilgili kanun getireceğim’. Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Senin kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mız söyledi; ‘Eğer biraz yüreğin varsa Meclis'teki sayını getirirsin, Türkiye’deki anayasa değişikliğinin altına imza atarsın’ dedi ama o her zamanki gibi çarkçı ya. Çark etmenin formülünü bulur. Öyle mi? Zaman bitti, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle edelim, böyle edelim. Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya’nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' ile beraber biz anayasayı değiştirecek gücü elde edeceğiz.”İçişleri Bakanlığı’nın 'terörden aranalar' listesine değinen Bakan Soylu, listedeki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirildiğini söyledi. CHP’nin 'tutuklu gazeteciler' listesine de bakacaklarını anlatan Soylu, “Şimdi Kılıçdaroğlu bize bir listeye daha bakma görevi verdi. Ona da bakacağız. CHP’nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız. Hangisi teröristtir, hangisi değildir, diye. Görüyorsunuz değil mi? Bir parti kendisini ancak bu kadar rezil edebilir. Bir parti ancak kendi tarihine bu kadar büyük bühtan yükleyebilir. Bir siyasi parti ancak bu kadar akıldan yoksun olabilir. Tam 91 tane PKK’lı, KCK’lıyı o listenin içine koymuşlar. Tam 17 tane MLKP’li, 9 tane DHKPC’liyi o listenin içerisine koymuşlar. Ne için? Korumak ve kollamak için. Kim talimat veriyor? Ağababaları talimat veriyor. Kim talimat veriyor? Demirtaş hapisaneden konuşuyor, Apo öteki taraftan, Kandil diğer taraftan. Hepinizin iflahını kesmezsek namertiz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’deki uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Emniyet teşkilatına uyuşturucu şüphelileriyle ilgili verdiği ‘Ayağını kırın’ talimatını yineleyen Bakan Soylu, cezaevindeki tutuklu uyuşturucu satıcısı sayısının ise 116 bin kişiye yükseldiğini açıkladı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Uyuşturucuyla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 15 Temmuz öncesi Türkiye’de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla emniyet ve jandarma güçlerimizle şu anda 116 bin kişiyi içeri tıktık. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye’nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum; buradan emniyet güçlerimize talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an; çocuklarımıza, gençlerimize musallat olanı bulduğunuz an bana kızıyorlar ama yine söyleyeceğim; ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Sokak, sokak geziyoruz. Her tarafta bu işe bedenimizi koyduk. Avrupa’da devlet şırınga veriyor. 'Narkoshop'lar oluşturmuş. 'Narkokahve'ler oluşturmuş. İsteyen istediğini içebiliyor. Eskiden uyuşturucunun yüzde 30’u Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yakalanırdı, yüzde 70’i batıda. Şu anda yüzde 75’inin bir kısmını sınırda, bir kısmını da Türkiye sınırında girer girmez yakalıyoruz ancak yüzde 25’i batıya gelebiliyor. Onun da yüzde 25’ini batıda yakalıyoruz. İflahlarını keseceğiz, bize itimat edin. Bu bizatihi Amerika ve Avrupa’nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz, etmiyoruz da. 2016 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu. 2021 yılı sonunda 270. Onu ciddi şekilde düşürdük. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle 1 milyonun üzerinde anneye bu yıl eğitim verdik. Eğitim vermeye devam edeceğiz. Aileleri yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Nefes aldırmıyoruz. Bize itimat edin ve güvenin.”Seçimlere de değinen Bakan Soylu,CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “En çok neye güleceğim biliyor musunuz? O seçim olduğu akşam olacak ya. Seçim olduğu akşam Kılıçdaroğlu’nun yüzünü göreceğiz ya ama o yine buna bir bahane bulur değil mi? O yine buna bahane bulur. Millet ona öyle bir sille vuracak ki bir daha evinden dışarı çıkamayacak. Onun yalanlarına, onun iftiralarına, onun büyükelçilerle iş birliğine, onun Amerika önünde diz çökmesine öyle bir sille vuracak ki dışarı çıkamayacak. Diğerlerinin zaten mecali kalmayacak. 2023’ten sonra öyle bir yürüyeceğiz ki tozumuzu yutacaklar” diye konuştu.Bakan Soylu, konuşmasının ardından MHP Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek şehirden ayrıldı.