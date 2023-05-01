İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulduk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Tokat Havaalanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Otobüs ile halkı selamlayan Bakan Soylu'nun makam aracı olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ise seçim otobüsünün önünde seyretti. Bakan Soylu'nun makam otomobili Togg'a fotoğraf çektirmek isteyenler yoğun ilgi gösterildi.

‘KATO’DA ARTIK AYYILDIZLI BAYRAKLAR DALGALANIYOR’

Terörle mücadele operasyonlarıyla Kato Dağı’nda artık ay yıldızlı bayrakların dalgalandığını belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

“Kıymetli hemşehrilerim, size şunu söyleyeceğim. Tam 12 yıldır bu ülkede bu ülkenin büyümemesi için bir takım oyunları tezgaha koydular. İçeriden ve dışarıdan ilk önce Gezi olaylarıyla başladı. Cumhurbaşkanımıza dışarıdan tezgahlandığı çok açık ve belli olan, bizim ülkemizin en önemli projelerine 'Bunları yapmayın' dediler. Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdiler. Sayın Erdoğan o mektubu aldı, buluşturdu çöp tenekesine attı. Çünkü o mektup bu ülkenin tam bağımsızlığına, o mektup bu ülkenin gelişmesine engel bir mektuptur. Ne yazıyordu? Diyordu ki; ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın’ Tayyip Erdoğan yaptı mı? Diyordu ki ‘Sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın’ Tayyip Erdoğan yaptı mı? Yanına da Tokat Havalimanı'nı ekledi mi? Dedi ki; Bakın İstanbul Havalimanı sadece İstanbul Havalimanı değil. Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar dünyanın en büyük projelerinden birisi olduğunu geçtiğimiz yıl da ispatladı. Avrupa'dan daha çok uçuş aldı. Avrupa'dan daha çok yolcu sayısı aldı. Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en önemli istasyonu haline geldi. Onlar bizim dünyanın en önemli merkezi olmamızı, güçlü olmamızı istemiyorlar. Ardından ne dediler? Ardından dediler ki, Mersin'deki nükleer santrali yapmayacaksın. Niçin? Çünkü bizim enerjimizin tam bağımsız olmasını istemiyorlar. Paramızı dışarıya vermemizi istiyorlar Tayyip Erdoğan Mersin Nükleer Santrali'nin 1'inci etabını geçen günlerde açtı mı? Yanına Sakarya gaz sahasını ekledi mi?

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‘KATO DAĞI’NDA TERÖRİSTLER VARDI, ŞİMDİ EZAN SESLERİ VAR’

6 yıl önce Ankara'dan Şırnak'a gittiklerini belirten Soylu, “Dediler ki orada Türkiye'nin Kandil'i diye tabir edilen bir dağ var Kato'da. Dediler ki Kato Dağı'nda binlerce metre mağaralar var. O Kato Dağı'nda teröristler var. 10 binlerce silah var, milyonlarca mühimmat var. Oradan bütün Türkiye'yi zehirliyorlar. Eğer terörle mücadele etmek istiyorsak ilk önce oranın kalbine, kıymetli Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk önce oranın inine girmek lazım. Şırnak'a gittiğimizde yine sizin evlatlarınızdan bir Generalimizle dedik ki Kato Dağı'na gidelim. Etrafımızdakiler dediler ki tehlikeli. Orada teröristler var. Eğer biz terör teröristlerle mücadele eden kahramanlarımızın yanında olmazsak. Onlarla omuz omuza olmazsak Cumhurbaşkanımızın yüzüne nasıl bakarız? Bu milletin yüzüne nasıl bakarız. Biz rahmetli Aydoğan Aydın Paşa'yla helikoptere bindik. Kato Dağı'nın tepesine indik. Evlatlarımızla beraber olduk. Daha sonra bir helikopter kazasında Allah rahmet eylesin Aydoğan Aydın Paşa şehit oldu. Bizim kahraman şehidimiz oldu. Hepimizin kahraman şehidi oldu. Ama yaptığımız şu. O Kato Dağı'na indiğimizde teröristler vardı. Binlerce metre mağaralar vardı. Şimdi Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi orada ay yıldızlı bayraklar beş vakit okunan ezanı Muhammedi var."

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'GABAR DAĞI’NDA PETROL BULDUK'

Kato Dağı'nda petrol bulunduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Şimdi o Kato Dağı’nın hemen yanında, Gabar Dağı'nda ne bulduk, biliyor musunuz? Petrol bulduk. Tam 6 aydır. Bir şehidimiz vardı. Esma Çelik, o kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı da orada, o bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu. O kuyuların ismine ve o bölgenin ismine Esma Çelik bölgesi verdik. O şehidimizin, bereketiyle, o şehidimizin duasıyla beraber orası bereketlendi, bollandı. Kıymetli hemşehrilerim, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Gerçi Bay Bay Kemal bunlara çok üzülüyor biliyorsunuz. Ya öyle demeyin. Tokatlılar öyle demeyin. Yuh demeyin. Ya O kendi başına bulacağını buldu zaten. Yanındaki onun masasına, kumar masası dedi. Daha ne bulsun? Ona, üç tane koyun verseniz, kaybeder mi? Ama bizim yaylalarda da vardır, sizde de vardır. Koyunlar sis olsa da akşam ahırın yolunu, ağının yolunu, bulurlar değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu akşam evinin yolunu bulamıyor. Kıymetli hemşerilerim, Allah'ın izniyle şu muhteşem kalabalığın, şu Tokatlıların duası ve desteğiyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilecek. Bu millet Kemal'e bay bay diyecek" diye konuştu.

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'GABAR’DA BULUNAN PETROL SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE'

Gabar Dağı'nda Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulunduğunu ve Türkiye’nin en büyük rezevlerinden birinin yakalandığını belirten Bakan Soylu, “Gabar Dağı'ndan müjde geldi. Gabar Dağı'ndan gelen müjde ne biliyor musunuz? Gabar Dağı'ndan gelen müjde çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak Valimizle, Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kırıyordu makina, çok sert yere dayanmıştı ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladılar. Türkiye, terör bitti. Bereket geliyor. Ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. Sadece o mu Avrasya yapamazsın. Marmaray yapamazsın. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapamazsın. Yusufeli Barajı'nı yapamazsın dediler. Tayyip Erdoğan'a. Onları yaptı, üstüne İHA'yı da yaptı. Anadolu gemisini de yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz bir de? Altay tankını yaptı. Kızılelma'yı da yaptık. Akıncı'yı da yaptık. Yapmadığımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

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'29 EKİM 2023’TE DAĞLARDA 1 TEK TERÖRİST KALMAYACAK'

29 Ekim 2023’te dağlarda tek bir teröristin kalmayacağını belirten Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Burada size bir söz veriyorum. Şu gün kubbe şahit olsun. Tokat şahit olsun. Tokat'ın şehit aileleri, gazi aileleri, gazilerimiz şahit olsun. 29 Ekim'in 2023 yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu HDP'nin bir Cumhurbaşkanı adayı var mı? Resmi Cumhurbaşkanı adayı var mı? Bir aday koymadılar değil mi? Peki kimi destekliyorlar? Bay Bay Kemal'i mi? Peki bunlar masanın altında değil miydi? Altısı üstünde biri altındaydı değil mi? Şimdi masanın altında gün yüzüne çıktı mı? 7 oldu mu? Ama masanın üstünde birisi var. O da altına indi. O kim biliyor musunuz? Hani Cumhurbaşkanımıza laflar söyleyen var ya, şehidin ailesine kötü söz söyleyeni milletvekili adayı yapan var ya. PKK'nın HDP'nin desteklediği belediyelerden ihalelerin peşinde koşan var ya, anladınız mı siz onu? Utancından, millete söyleyecek söz olmadığı için Meral Akşener masanın altına girdi. Yazıklar olsun.”