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AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: PKK'lı terörist sayısı 320'nin altında

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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: PKK'lı terörist sayısı 320'nin altında
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, FETÖ yapılanmasına ilişkin, "Bizim belimize vurdular, devletimizin devamlılığını kesmek istediler. Omurgamızı vücudumuzdan almak istediler. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temin etmek için elbette güçlü olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının bugüne dek 19 milyonu aşkın talebi karşıladığını belirtti.

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