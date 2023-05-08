İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler“ ifadelerini kullandı. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.