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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ã‡orum'da dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, FETÃ–'nÃ¼n arkasÄ±nda Amerika'nÄ±n olduÄŸunu ifade ederek, 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼n engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtiren Bakan Soylu, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 3 tane koyun verseniz kaybeder mi, kaybeder. Bu koyunlarÄ±n ruhu var biliyorsunuz, onlar kaybolsa da akÅŸam ahÄ±rÄ±na geri dÃ¶ner ama 'Bay bay Kemal' evinin yolunu kaybeder bulamaz. Koyunlar yolunu bulur 'Bay bay Kemal' yolunu bulamaz. O yolunu nerede buluyor biliyor musunuz? O yolunu Amerika'daki hamburgercide buluyor. Avrupa'daki Ä°ngiltere'deki faiz bankerlerinde buluyor" dedi.

"BU MÄ°LLET KEMAL'E 'BAY BAY' DÄ°YECEK"

15 Temmuz darbe giriÅŸimi akÅŸamÄ± ile ilgili konuÅŸan Bakan Soylu, "15 Temmuz akÅŸamÄ± 'Bay bay Kemal' neredeydi. Åžimdi kimi seÃ§ecek bu millet? Herkese soralÄ±m. 15 Temmuz akÅŸamÄ± FETÃ–'cÃ¼lerle anlaÅŸÄ±p AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda tanklarÄ±n iÃ§erisinden sÄ±vÄ±ÅŸÄ±p sÄ±yrÄ±lÄ±p geÃ§en, bir eve gidip ayak ayak Ã¼stÃ¼ne atÄ±p milletin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve namusuna saldÄ±ranlarÄ± televizyondan maÃ§ seyreder gibi seyredenleri mi seÃ§ecek, yoksa Ã¶lÃ¼mÃ¼ne 'Milletim ile beraberim' diyen Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± mÄ± seÃ§ecek? KÄ±ymetli Ã‡orumlular, terazinin kefelerinde de bir adaleti vardÄ±r hakkaniyeti vardÄ±r. HiÃ§ endiÅŸe etmeyin, biz bu milletin ferasetine gÃ¼veniyoruz. Allah nasip edecek 15 Temmuz'da Recep Tayyip ErdoÄŸan yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± olacak. Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"BU TERÃ–R DEVLETÄ°NÄ°N BAÅžINA KÄ°MÄ° GEÃ‡Ä°RMEK Ä°STÄ°YOR? PKK'YI PYD'YÄ°"

Amerika'nÄ±n Kuzey Irak'ta bin 200 metreyi aÅŸan bir terÃ¶r devleti kurmak istediÄŸini ifade eden Bakan Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Amerika uzun zamandan beri Kuzey Irak'ta Hakkari'nin karÅŸÄ±sÄ± Hakurk'ta Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ± Afrin'de bin 200 kilometreyi aÅŸan bir terÃ¶r devleti kurmak istiyor. Bu terÃ¶r devletinin baÅŸÄ±na kimi geÃ§irmek istiyor? PKK'yÄ± PYD'yi. OnlarÄ±n oradan sÃ¼pÃ¼rÃ¼lmesini kim saÄŸladÄ±? Bir taraftan PenÃ§e-Kilit operasyonlarÄ± ile bir taraftan Zeytin DalÄ± operasyonlarÄ± ile bir taraftan FÄ±rat KalkanÄ± operasyonlarÄ± ile bir taraftan BarÄ±ÅŸ KalkanÄ± operasyonu ile biz o bÃ¶lgeyi gÃ¼venli bÃ¶lge haline getirdik. Getirmeseydik ÅŸu olacaktÄ±; Hatay'a her gÃ¼n bomba atÄ±yorlar mÄ±ydÄ±, havan atÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± korkutuyor, Ã¼rkÃ¼tÃ¼yor, ÅŸehit ediyor, yaralÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? AynÄ±sÄ±nÄ± Kilis'e aynÄ±sÄ±nÄ± Gaziantep'e yapÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Åžimdi bay bay Kemal diyor ki 'Ben MehmetÃ§iÄŸimi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni Irak'tan ve Suriye'den geri Ã§ekeceÄŸim' diyor."

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"ÅžÄ°MDÄ° 'DEVLETÄ°N BAÅžINA 'FETÃ–'YÃœ GETÄ°RECEÄžÄ°Z' DÄ°YORLAR"

Devleti FETÃ–'cÃ¼lerden arÄ±ndÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan Soylu, "Tayyip ErdoÄŸan gitsin diyenler kim gelsin diyorlar biliyor musunuz sÃ¶yleyeyim; 15 Temmuz'u kim yaptÄ±, Amerika. Kime yaptÄ±rdÄ±, FETÃ–'ye yaptÄ±rdÄ± deÄŸil mi? Devleti FETÃ–'cÃ¼lerden arÄ±ndÄ±rdÄ±k mÄ±? Åžimdi 'Devletin baÅŸÄ±na 'FETÃ–'yÃ¼ getireceÄŸiz' diyorlar. 'Tayyip ErdoÄŸan gitsin' diyenler sÃ¶ylÃ¼yor. 'Tayyip ErdoÄŸan gitsin' diyenler baÅŸka bir ÅŸeyi daha ifade ediyorlar. Bu Ã¼lkeye 'LGBT getireceÄŸiz' diyorlar. Bu Ã¼lkede darbeler gÃ¶rdÃ¼k. Bu Ã¼lkede gÃ¼nde 30-40 tane evladÄ±mÄ±z ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tabutta bu milletin omuzlarÄ±nda kelime-i ÅŸehadetlerle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. BunlarÄ±n hepsini bu millet yaÅŸadÄ±" diye konuÅŸtu.

Bakan Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP Ã‡orum Ä°l Genel Meclis ÃœyeliÄŸinden istifa ederek AK Parti'ye geÃ§en Suat Atalay'Ä±n rozetini taktÄ±.