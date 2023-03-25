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İçişleri Bakanı Soylu: Ben değil biz demenin zamanıdır

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#Bakan Soylu#Paylaşım#İçişleri Bakanı
İçişleri Bakanı Soylu: Ben değil biz demenin zamanıdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 14:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir...

Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir.

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#Bakan Soylu#Paylaşım#İçişleri Bakanı

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