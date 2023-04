İçişleri Bakanı Soylu: 3 milyon gıda kolisi dağıtıldı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsündeki iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan çadırında afetzedelerle birlikte oruç açtı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, deprem bölgesindeki şehirleri birlik ve kardeşlik içerisinde ayağa kaldıracaklarını söyledi.



"KAHRAMANMARAŞ'I ESKİSİNDEN DAHA ÇOK GÜVENİLİR HALE GETİRECEĞİZ"



Evlerin, okulların ve iş yerlerin güvenli olacağını ifade eden Soylu, "Evlerimiz güvenli olacak. Okullarımız güvenli olacak. Kurduğumuz iş yerleri güvenli olacak. Üretiminden ticaretine, sanayisinden her birine dokunacağız. Elbette ki acılar hüzünler içimizde olacak ama şehirlerimizde çocuklarımızın cıvıltısı yeniden duyulacak. Sokaklarda top oynayacaklar. Müezzinlerin ezan sesleri ile yeniden namaza duracağız. Esnafımızı gördüğümüz zaman yine aynı duyguları hep beraber yaşayacağız. Komşularımızla yine hasbihal edeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş'ı eskisinden daha çok güvenilir hale getireceğiz" dedi.

"3 MİLYON KOLİ GIDA DAĞITILDI"



AFAD ve Türk Kızılayı tarafından 3 milyon koli gıda dağıtıldığını belirten Bakan Soylu, "Sadece 3 milyon koli gıda dağıtıldı. AFAD, Kızılay ve aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda. Diğer gelen yardım ekiplerinin yardımlar hariç. Her akşam 2 milyon depremzede hemşerimize iftar veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sizi hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.



"HER ŞEYİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜYORUZ"



Çocukların ve gençlerin sınavlara hazırlanması için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kamp alanı kurduklarını anlatan Bakan Soylu, "Malatya'dan iner inmez burada çocuklarımızın gençlerimizin imtihana hazırlanmak için hem üniversite hem de lise Muhsin Yazıcıoğlu parkında çok güzel bir kamp kurduk. Öğretmenler geliyor yarın onlarla beraber inşallah onları buradan alıp servislerle oraya götüreceğiz. Onları o doğanın atmosferin içerisinde depremin biraz daha dışında onları inşallah en güzel şekilde sınavlara hazırlamış olacağız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz" şeklinde konuştu. İftar programına Bulgaristan'da faaliyet gösteren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve koordinatör valiler katıldı.