İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan motorlu uyarılar

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2024 Motobike İstanbul Fuar açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya’ya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Yerlikaya, fuar açılışını yaptıktan sonra stantları gezdi, bazı motosikletlere binerek bilgiler aldı. Kendisinin de 2017’den beri motosiklet kullandığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi: “Son 10 yılda motosiklet sayısı ülkemizde yüzde 77.7, 2020’den bu yana ise yüzde 49 artmış. Şubat sonu motosiklet sayımız 5 milyon 221 bin 761. Bu motosiklet ailesinin 5 milyon 221 bininin, yüzde 82’sinin 30 büyükşehirde olduğunu biliyoruz. İstanbul birinci sırada, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla ilk 5 vilayet.

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HIZ, YOL VE HAVA ŞARTLARI

2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletli kazaya karışmış. Bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, 1301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022 yılına göre can kayıplarındaki artış oranı yüzde 30. Çok büyük bir rakam. 2023 yılında ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 38’ine motosikletler karışmış. Türkiye genelindeki ölümlü tüm kazaların yüzde 20’si motosiklet sebebiyle olan kazalar. Şimdi kask sebebiyle kazaların oranı tahmin edin. Sadece kask yüzde 37, çok büyük oran bu. Kazaların yüzde 93’ü, can kayıplarının yüzde 76’sı yerleşim yeri içinde meydana geliyor. Antalya, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla maalesef en fazla ölümlü kazanın olduğu ilk şehirlerimiz. Ölümlü kazaların yüzde 78’i motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğunu gösteriyor. Kusurların dağılımında ise, yüzde 48.5’inin aracın hızını yol, hava, trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kuralını ihlal ettiği görülüyor."