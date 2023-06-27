İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

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Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün annelerimiz ile beraber tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz annelerin yüreği yanmasın diye aziz milletimizden aldığımız güçle sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimizle göreceksiniz terörün başını ezeceğiz.

Biz birliğimiz beraberliğimizin önünde engel olan terörü lanetliyoruz. Burada buluna bulunamayan annelerimiz başta olmak üzere, kıymetleri Diyarbakır Anneleri'miz başta olma üzere bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizintüm ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. Biz sizleri hep yanımızda gördük, daima yanınızda olacağız.