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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, depremzedelerle bayramlaştı

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#İçişleri Bakan Yardımcısı#Bülent Turan#Çanakkale
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, depremzedelerle bayramlaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 13:52

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çanakkale'ye gelen depremzedelerle bir araya gelip, bayramlaştı. Turan, "Deprem bölgesinden gelen çok sayıda misafirimiz var. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'de Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdu'nda kalan depremzedelerle bayramlaşarak, ihtiyaçlarını dinledi. Turan'a ziyarette Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve daire müdürleri eşlik etti.

'KURBAN, YAKINLAŞMAK DEMEK'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "O afetten sonra devletimiz tüm imkanlarıyla süreci yönetip, depremzedelerimizin evlerini inşaatına başladı. Şu an Çanakkale'miz başta olmak üzere, birçok ilimizde kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Çanakkale'mizde deprem bölgesinden gelen çok sayıda misafirimiz var. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. İlk programımızı onlarla yapıyoruz. Çocuklarıyla beraber hediyeleştik, sohbet ettik. Dertlerine, davalarına gönül vermeye çalıştık ama yüreklerin bir parçasını da kendi evlerinin olduğu yerlerde olduğunu bir daha gördük. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır. O nedenle bugün dertlerini paylaşmak, azaltmak için bir araya geldik" dedi.

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"Kurban, en özel günlerden biri, yakınlaşmak demek" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Hem Rabbimize yakınlaşmayı hem de kendi aramızdaki sosyal kesimlerin dertlerini anlamayı, dinlemeyi ve yakınlaşmayı sağlayan günler demek. O nedenle biz bu yakınlaşmanın ifadesi olarak Türkiye'mizin en doğusuyla en batısının, Malatyalının, Gazianteplinin misafir olduğu bu güzel topraklarda beraber bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle başta depremzedelerimiz olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet içinde, kazasız, belasız nice bayramlara ulaşmayı ümit ediyorum.” (DHA)

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#İçişleri Bakan Yardımcısı#Bülent Turan#Çanakkale

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