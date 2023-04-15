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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama

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#İsmail Çataklı#Twitter#Suriyeliler
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 03:24

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin "Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşımlara cevap verdi. 

Çataklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret."

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#İsmail Çataklı#Twitter#Suriyeliler

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