İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki

Sosyal medya hesabından Buldan'a yanıt veren Çataklı, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çataklı, paylaşımında Cizre'de yapılan yeni konutların yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.