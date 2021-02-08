MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki
GeriGündem İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı "Cizre" paylaşımına, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı." ifadesiyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Buldan'a yanıt veren Çataklı, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çataklı, paylaşımında Cizre'de yapılan yeni konutların yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan, HDP Eş Genel Başkanı Buldanın Cizre paylaşımına tepki

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle