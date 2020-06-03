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AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 02:09,Son Güncelleme:

İçindeyken evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi!

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İçindeyken evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi!
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde içinde bulunduğu evi yaktığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan Ş.K, Yeni Mahalle 1169 Sokak'taki evlerini, annesi evden ayrıldıktan sonra kapısını kilitleyerek ateşe verdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan ve evi saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kapısı kırılarak girilen evden yaralı halde çıkarılan Ş.K. sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçindeyken evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi

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