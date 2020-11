İcap nedir ve İcap nöbeti kimler tutar?

İcap nöbeti olarak adlandırılan telefonla çağrı üzerine çalışma (oncall) tüm dünyada belli ölçülerde uygulanan bir yaklaşımdır. İcap nöbetlerinin mesai saatleri dışında gün boyunca tutulması (day float) söz konusu olabildiği gibi, mesai saatleri dışında bölünerek (örneğin 17.00- 24.00 arasında ve 24.00-08.00 arasında) tutulması da (night float) söz konusu olabilmektedir.

İCAP NÖBETİ NEDİR?

Yönetmeliğin 42. maddesinde tanımlanmıştır. İcap nöbeti anılan maddenin (C) bendinde; “Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için, aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiği kurumdaki tüm hemşireler arasında (sağlık sorunları, gebelik vb. haller nedeniyle nöbete dahil edilmesinde sakınca bulunanlar dışında) nöbetin uygulanacağı, bunun icap nöbeti şeklinde düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin 41. maddenin (e) bendinde; “Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir” hükmüne yer verilmiştir.

İCAP NÖBETİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.” hükmü bulunmaktadır.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 5/a maddesi uyarınca yataklı tedavi kurumunda görev yapan hemşireler yönünden Ek Madde 33. maddesinin ilk fıkrası uyarınca



- her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere)

- ve en fazla 130 saat için

icap nöbet ücreti ödenebilecektir