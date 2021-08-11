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Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları kaç? İşte İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA6433,3888711.023
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA24431,5063511.700
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA7417,7551318.789
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA14411,7408323.493
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA9404,8960030.325
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA11402,8002632.794
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA11392,3175747.140
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10383,4138362.100
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA14383,3425262.221
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA80383,0731962.700
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA9377,8119272.425
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA10376,1101075.647
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA14375,0432777.743
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA10369,5799688.796
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA10367,6053592.847
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA7366,0473596.132
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9365,7926996.654
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA11365,1054498.180
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA10364,4271399.681
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA8358,57421112.575
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA8358,21506113.396
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA11357,44247115.216
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA50355,43060119.782
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA6353,51251124.174
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9352,00951127.760
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA10350,96132130.286
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA6350,58321131.131
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA7348,80380135.385
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA11346,47423141.110
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA14346,20158141.812
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA8345,09920144.585
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA8344,26325146.652
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9343,66346148.227
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9342,65636150.861
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9341,71971153.347
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA44339,65512158.774
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli)EA50338,59863161.597
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA50336,44177167.416
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA60336,43558167.442
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA11335,18509170.922
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA12333,34832176.185
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA60332,96730177.275
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA6332,58440178.401
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA12330,14942185.536
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA15329,82619186.438
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA60328,46215190.520
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli)EA60325,77271198.797
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA9324,81467201.750
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA8324,17670203.762
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA60316,72850228.083
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA40309,77409253.050
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA31304,64109272.748
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA8300,39771290.147
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA24299,89659292.218
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA15293,85044318.676
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51289,67029338.214
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA76288,28844344.851
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA27281,36098379.924
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA76280,95147382.091
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51279,77977388.320
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34276,80726404.666
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA25275,89341409.801
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA76274,63396417.101
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA5267,96306457.434
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA50266,38758467.295
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59265,66128471.923
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)EA5263,67493484.911
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA57262,03626495.980
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34261,50793499.594
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA39258,34256521.426
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA5256,64994533.567
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA43256,35191535.800
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59255,33233543.136
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA47255,16470544.391
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA46252,78664562.028
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59252,41626564.841
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA40251,26721573.710
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA5250,67158578.429
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51249,98709583.845
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA40248,78866593.331
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA95248,70863593.939
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA35248,39658596.320
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA43247,73047601.715
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42246,68839610.083
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59244,56613627.692
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA52244,53519627.918
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA45243,17599639.429
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA7242,92414641.606
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA16241,84686650.702
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA33241,42499654.436
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA1241,01127658.125
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA20240,89506659.117
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA30239,78064668.857
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA34239,29738673.208
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42234,96116712.653
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA17234,62086715.898
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA50234,56102716.459
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA55233,92014722.625
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51232,62357735.399
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA40232,51702736.454
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA12231,77383743.757
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA4228,33779778.862
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA1228,25351779.714
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34226,90220794.155
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42224,54103820.722
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA15222,05709849.780
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA10216,59448912.244
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25213,11974944.715
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)EA34203,36377984.696
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA10

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