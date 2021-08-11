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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları kaç? İşte İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|433,38887
|11.023
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|24
|431,50635
|11.700
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|417,75513
|18.789
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|14
|411,74083
|23.493
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|404,89600
|30.325
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|402,80026
|32.794
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|392,31757
|47.140
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|383,41383
|62.100
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|14
|383,34252
|62.221
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|80
|383,07319
|62.700
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|377,81192
|72.425
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|376,11010
|75.647
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|14
|375,04327
|77.743
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|369,57996
|88.796
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|367,60535
|92.847
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|366,04735
|96.132
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|365,79269
|96.654
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|365,10544
|98.180
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|364,42713
|99.681
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|358,57421
|112.575
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|358,21506
|113.396
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|357,44247
|115.216
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|50
|355,43060
|119.782
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|353,51251
|124.174
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|352,00951
|127.760
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|350,96132
|130.286
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|350,58321
|131.131
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|348,80380
|135.385
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|346,47423
|141.110
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|14
|346,20158
|141.812
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|345,09920
|144.585
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|344,26325
|146.652
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|343,66346
|148.227
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|342,65636
|150.861
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|341,71971
|153.347
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|44
|339,65512
|158.774
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|EA
|50
|338,59863
|161.597
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|50
|336,44177
|167.416
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|336,43558
|167.442
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|335,18509
|170.922
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|12
|333,34832
|176.185
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|332,96730
|177.275
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|332,58440
|178.401
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|330,14942
|185.536
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|329,82619
|186.438
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|328,46215
|190.520
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|325,77271
|198.797
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|324,81467
|201.750
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|324,17670
|203.762
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|316,72850
|228.083
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|40
|309,77409
|253.050
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|31
|304,64109
|272.748
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|8
|300,39771
|290.147
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|24
|299,89659
|292.218
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|293,85044
|318.676
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|289,67029
|338.214
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|288,28844
|344.851
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|27
|281,36098
|379.924
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|280,95147
|382.091
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|279,77977
|388.320
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|276,80726
|404.666
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|25
|275,89341
|409.801
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|76
|274,63396
|417.101
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|267,96306
|457.434
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|50
|266,38758
|467.295
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|265,66128
|471.923
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|263,67493
|484.911
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|57
|262,03626
|495.980
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|261,50793
|499.594
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|39
|258,34256
|521.426
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|256,64994
|533.567
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|43
|256,35191
|535.800
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|255,33233
|543.136
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|47
|255,16470
|544.391
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|46
|252,78664
|562.028
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|252,41626
|564.841
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|40
|251,26721
|573.710
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|250,67158
|578.429
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|249,98709
|583.845
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|40
|248,78866
|593.331
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|95
|248,70863
|593.939
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|35
|248,39658
|596.320
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|43
|247,73047
|601.715
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|246,68839
|610.083
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|244,56613
|627.692
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|52
|244,53519
|627.918
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|45
|243,17599
|639.429
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|7
|242,92414
|641.606
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|16
|241,84686
|650.702
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|33
|241,42499
|654.436
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|241,01127
|658.125
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|20
|240,89506
|659.117
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|30
|239,78064
|668.857
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|34
|239,29738
|673.208
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|234,96116
|712.653
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|17
|234,62086
|715.898
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|50
|234,56102
|716.459
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|55
|233,92014
|722.625
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|232,62357
|735.399
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|40
|232,51702
|736.454
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|12
|231,77383
|743.757
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|4
|228,33779
|778.862
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|228,25351
|779.714
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|226,90220
|794.155
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|224,54103
|820.722
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|222,05709
|849.780
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|216,59448
|912.244
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|213,11974
|944.715
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|34
|203,36377
|984.696
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|10
|—
|—