İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 433,38887 11.023 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 24 431,50635 11.700 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 7 417,75513 18.789 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 14 411,74083 23.493 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 404,89600 30.325 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 402,80026 32.794 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 392,31757 47.140 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 383,41383 62.100 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 14 383,34252 62.221 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80 383,07319 62.700 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 377,81192 72.425 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 10 376,11010 75.647 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 14 375,04327 77.743 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 10 369,57996 88.796 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 10 367,60535 92.847 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 7 366,04735 96.132 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 365,79269 96.654 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 365,10544 98.180 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 10 364,42713 99.681 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 8 358,57421 112.575 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 8 358,21506 113.396 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 11 357,44247 115.216 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 50 355,43060 119.782 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 6 353,51251 124.174 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 352,00951 127.760 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 10 350,96132 130.286 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 350,58321 131.131 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 7 348,80380 135.385 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 11 346,47423 141.110 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 14 346,20158 141.812 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 8 345,09920 144.585 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 8 344,26325 146.652 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 343,66346 148.227 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 342,65636 150.861 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 341,71971 153.347 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 44 339,65512 158.774 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli) EA 50 338,59863 161.597 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 50 336,44177 167.416 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 336,43558 167.442 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 11 335,18509 170.922 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 12 333,34832 176.185 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 332,96730 177.275 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 6 332,58440 178.401 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 12 330,14942 185.536 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 15 329,82619 186.438 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 328,46215 190.520 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli) EA 60 325,77271 198.797 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 9 324,81467 201.750 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 8 324,17670 203.762 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 316,72850 228.083 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 40 309,77409 253.050 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 31 304,64109 272.748 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 8 300,39771 290.147 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 24 299,89659 292.218 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 15 293,85044 318.676 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 289,67029 338.214 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 76 288,28844 344.851 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 27 281,36098 379.924 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 76 280,95147 382.091 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 279,77977 388.320 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 276,80726 404.666 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 25 275,89341 409.801 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 76 274,63396 417.101 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 5 267,96306 457.434 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 50 266,38758 467.295 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 265,66128 471.923 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 5 263,67493 484.911 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 57 262,03626 495.980 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 261,50793 499.594 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 39 258,34256 521.426 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 5 256,64994 533.567 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 43 256,35191 535.800 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 255,33233 543.136 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 47 255,16470 544.391 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 46 252,78664 562.028 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 252,41626 564.841 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 40 251,26721 573.710 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 5 250,67158 578.429 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 249,98709 583.845 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 40 248,78866 593.331 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 95 248,70863 593.939 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 35 248,39658 596.320 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 43 247,73047 601.715 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 246,68839 610.083 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 244,56613 627.692 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 52 244,53519 627.918 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 45 243,17599 639.429 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 7 242,92414 641.606 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 16 241,84686 650.702 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 33 241,42499 654.436 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 1 241,01127 658.125 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 20 240,89506 659.117 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 30 239,78064 668.857 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 34 239,29738 673.208 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 234,96116 712.653 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 17 234,62086 715.898 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 50 234,56102 716.459 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 55 233,92014 722.625 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 232,62357 735.399 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 40 232,51702 736.454 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 12 231,77383 743.757 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 4 228,33779 778.862 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 1 228,25351 779.714 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 226,90220 794.155 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 224,54103 820.722 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 15 222,05709 849.780 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 10 216,59448 912.244 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 213,11974 944.715 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) EA 34 203,36377 984.696 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 10 — —

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