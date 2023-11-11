İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında alanın büyüklüğü 600 metrekareye çıktı

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Kayseri’nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaların 2023 yılı sezonunun kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Örenşehir Kazı Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ile vatandaşlar katıldı.

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Kazı alanının her yıl genişlediğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "İlk bulunan alanlardan itibaren çeşitli noktalar açığa çıkartıldı. Her yıl da daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde buranın 4'üncü yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık ancak 3'üncü yüzyıla inen verilerle ve bunun dışında da daha sonraki dönemlerde de kullanılan verilere ulaşıldı. Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bir tarafta kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazı bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar da açığa çıkartıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler mevcut" şeklinde konuştu.

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Kazı çalışmalarında ilk etapta 4'üncü yüzyıl olarak düşündükleri inşa çalışmalarının 3'üncü yüzyıla kadar indiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ise, " Yapacağımız çalışmalarda belki daha erken bir döneme ilişkin verilere de ulaşabiliriz. 3'üncü yüzyılda inşa edilen yapının arkeolojik verilere göre 6'ncı yüzyılda da kullanıldığına dair elimizde bilgiler var. Yapı, Bizans döneminde ve Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra da kullanılmaya devam etmiş. Burası, yaklaşık 33 mekana sahip, çok geniş bir alana yayılmış, üst düzey bir konut ve bu konutun henüz sınırlarına tam olarak ulaşmış değiliz. Oldukça değerli taban mozaiklerine sahip. Kapadokya bölgesini de içine alan İç Anadolu Bölgesi'nde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerini görmüyoruz" ifadelerini kullandı.