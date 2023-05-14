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İÇ ANADOLU BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | İç Anadolu Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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#İç Anadolu#İç Anadolu Seçim Sonuçları#Ankara Seçim Sonuçları
İÇ ANADOLU BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | İç Anadolu Bölgesinde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 23:16

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandıklarda oy sayımı devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi'nde açılan sandık oranı 90'a ulaştı. İlk verilere göre; Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56.39 ile önde gidiyor. Eskişehir'de ise Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.39 ile önde. İşte İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerde son durum...

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İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, İç Anadolu Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

9 MİLYON 881 BİN 591 OY KULLANILDI

İç Anadolu Bölgesi'nde toplam 9 milyon 881 bin 591 oy kullanımı gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi'nde; Ankara, Aksaray, Çankırı, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat ile ilçeleri bulunuyor.

Aksaray ve Kırşehir'de oy sayım işlemi tamamlandı. İşte il il İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerdeki seçim sonuçları...

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023

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ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI 2023

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI 2023

 

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#İç Anadolu#İç Anadolu Seçim Sonuçları#Ankara Seçim Sonuçları

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