İbrahim Çoban kimdir? Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban hakkında bilgiler

Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban, daha önce Sultanahmet Camii'nde müezzin olarak görev alıyordu. Ayasofya'nın Camii vasfı kazanması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Çoban'ı Ayasofya'nın 5 müezzininden birisi olarak görevlendirdi.

Atanan diğer müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş oldu.