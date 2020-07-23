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İbrahim Çoban kimdir? Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban hakkında bilgiler
Ayasofya Camii müezzini olarak atanan İbrahim Çoban pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınacak Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ataması gerçekleştirilen müezzinlerden birisi olan İbrahim Çoban, Ayasofya Camii'nin ezanını okuyacak. Peki, Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban hakkında bilgiler
Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban, daha önce Sultanahmet Camii'nde müezzin olarak görev alıyordu. Ayasofya'nın Camii vasfı kazanması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Çoban'ı Ayasofya'nın 5 müezzininden birisi olarak görevlendirdi.
Atanan diğer müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş oldu.
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