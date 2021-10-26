İBB’nin projesine taksiciler inanamadı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. Buna göre taksicilerin maaşları, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil, ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak. İBB, performanslara göre yılda iki kez prim ödeyecek. İşe gidiş gelişlerinde servis hizmeti sunulacak. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek. Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Taksi esnafı haftanın bir günü tatil yapabilecek. İş Kanunu’nda yer alan yıllık izinlerin kullandırılması sağlanacak. İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. İBB, yolculara puanlama hakkı da getirecek.

‘BÖYLE KAZANÇ YOK’

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İBB’nin önerdiği yeni taksi sistemine ilişkin konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sistemin mümkün olmayacağını belirtti. Aksu, “İBB Başkanımız UKOME toplantısı yaklaştıkça İstanbul halkıyla bizi düşman etmeye çalışıyor. Perşembe günü yine toplantı var, 5 bin plaka artışı tekrar gündeme gelecek. 5 bin plaka UKOME kararıyla geçmediği için İstanbul halkı ve şoförlerle bizi düşman etmeye çalışıyor. 6 bin 622 lira vereceğini söylüyor. Böyle bir kazanç yok, taksiler böyle bir para kazanmıyor. Şoförler buna kesinlikle inanmıyor” diye konuştu.

‘6 BİN LİRAYA İNANMAM’

Projeyi değerlendiren taksici Kıyasettin Aksungur ise “Yeni sistemi görmek lazım. Nasıl halk otobüslerini kendi himayesine aldıysa taksilerde de aynısını yaparsa sıkıntı olmaz ama 6 bin lira vermez inanmam 3-4 bin lira maaş verebilir” diye konuştu.

Taksici Kenan Kaya, “O sistemin yürüyeceğini sanmıyorum. Taksici nasıl olsa ‘maaşım geliyor’ der, çalışmaz vatandaş daha mağdur olur bence” dedi. Taksici İsmail Tar ise “Bu memleket için iyi yapılan her şeye Allah razı olsun derim, neden karşı gelelim?” derken taksici Cüneyt Uygun da “Destekliyorum inşallah olur” şeklinde konuştu.