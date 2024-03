İBB’den Gazze’ye 5 TIR yardım

Haberin Devamı

Adana’daki Kızılay deposuna ulaştırılmak üzere yola çıkan yardım TIR’larını uğurlamak için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

334 FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİYE BURS

“Gazze’de her gün, her dakika insanlık suçu işleniyor. Bu insanlık dramının sıradanlaşmasına elbette biz İstanbul halkı olarak seyirci ve kayıtsız kalamayız, kalmadık. İsrail’in yaptığı bu soykırım, tarihe ne yazık ki kötü bir süreç olarak geçmiştir. İsrail Devleti, önümüzdeki dönemde soykırım suçu ile yargılanacak. Filistin davası dünyada insan hakları mücadelesinin yeniden bayrağı oldu. Savaş ve yıkımlar sadece yeni savaş ve yıkımlara yol açar. O nedenle bizim hiçbir zaman vazgeçmediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz şiarımız Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ anlayışıdır. Bu misyon Atatürk’ün bize emanet ettiği misyondur. Atatürk’ün yüz yıl önce dünyaya haykırdığı buydu. Biz her zaman Filistin halkının yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Filistin’e insani yardım ulaştırma konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

İmamoğlu, insani yardımlara ilaveten, savaş mağduru ailelerine ulaşamayan, İstanbul’da üniversite eğitimlerini sürdüren 500’e yakın Filistinli öğrencinin burs almasını sağladıklarını, 334 öğrenciye de tek seferlik 7 bin 500 liralık burs desteği verdiklerini söyledi.