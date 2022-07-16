İBB önünde anma töreni

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İBB Binası önündeki anmaya Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’lilerin yanı sıra o gece ayağından yaralanarak gazi olan Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Ertaş da katıldı. Törene katılanlar, İstanbul’da şehit düşen 97 kişinin fotoğrafının bulunduğu panonun önünde dua edip karanfil bıraktı.

Ekrem İmamoğlu törende, “15 Temmuz günü milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla, cesaretle, dirayetle duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular” dedi.