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İBB önünde anma töreni

#İBB#Ekrem İmamoğlu#15 Temmuz
İBB önünde anma töreni

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binası önünde şehit edilen 17 kişi törenle anıldı.

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İBB Binası önündeki anmaya Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’lilerin yanı sıra o gece ayağından yaralanarak gazi olan Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Ertaş da katıldı. Törene katılanlar, İstanbul’da şehit düşen 97 kişinin fotoğrafının bulunduğu panonun önünde dua edip karanfil bıraktı.

Ekrem İmamoğlu törende, “15 Temmuz günü milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla, cesaretle, dirayetle duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular” dedi.

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#15 Temmuz

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