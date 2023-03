İBB Meclisinde Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart ayı olağan toplantısının, ilk birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşti. İBB Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantı, geçen ayki toplantı raporunun okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, depremlerden ders çıkarılması ve kentsel dönüşüme 'hayır' diyenlerin milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

"YIKILAN KONUTLARI YAPACAĞIZ"

Tevfik Göksu "Elbette 06 Şubat depreminden çıkartacağımız çok önemli dersler var. Çok önemli ibretler var. Her ders, her ibret, her olay bize farklı bir dönüşümü elbette hatırlatacaktır. Gördük ki, sosyolojik olarak çıkartacaklarımız var. Kültürel ve psikolojik olarak çıkartacaklarımız var. Yerleşim mekanizmasını ve sistemini kurarken, çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yıkılan konutları yapacağız. Herkes büyük emek sarf etti. Herkes büyük gayret gösterdi. Bu yaralar en hızlı şekilde sarılacak inşallah. İstanbul'da erken acil müdahale sistemi kurulmuş.



"0,69 VADEYLE, 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ"



İstanbul'da 964 mahallede, heyelan risk analizleri İBB'de mevcut. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş. 7.1 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün 2.5 milyonu 2000 yılından sonra yapılmış. Bakanlık verilerine göre; dönüşmesi gereken konut 1.2 milyon, acil dönüşmesi gereken 230 bin. İstanbul bunu ortadan kaldırmak için bir projeksiyon geliştirmiş. Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 vadeyle para verilecek. Hiçbir ayrım yapılmadan.

"AYRINTILARINI SAYIN BAKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin, yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak. Bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON RİSKLİ KONUT VAR"

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Mehmet Tevfik Göksu, burada da önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini belirten Göksu şunları söyledi:

Bakanlığın İstanbul'da belirlediği 220 tane rezerv ve riskli bölge var. Diyelim ki harita da şöyle bir alan düşünün üç parçadan riskli ilan ettiği bölgeler olmuş. 68 tane riskli bölge var. Bu 68 bölgenin hepsinden sorumlu idare var. 68 bölge içerinden 48 bölgenin sorumluluğu Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Gaziosmanpaşa, Pendik, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu, Kartal, Küçükçekmece ilçe belediyelerinde. 116 bininin inşaatı şuan devam ediyor. 48 bölge içerisinde bir tane CHP'li belediye var mı? Kartal ve Küçükçekmece AK Parti döneminde kentsel dönüşüm ilan edildi.

Bakanlığın yürüttüğü projeler ise 12 bölge. 30 bin 349 bağımsız birimden sorumlu. Bu bölgede Fikirtepe de var. Kadıköy Belediyesi bu işe girmiyor. Kadıköy Belediyesi bu işe bakmadı bile. Bakanlık buraya 5 katrilyon harcayarak oraya girdi. Yetki ve sorumluluk bakanlıkta. Bu ne demek biliyor musunuz? Örneğin Esenler'deki bütün yetki ve sorumluluk biz de Allah korun bir şey olsa sorumlu biziz, burada Bakanlığın sorumluluğu var.

İBB'nin sorumluluğunda 8 bölge 3 bin 321 bağımsız birim var. İBB'nin bizim dönemimizde Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kâğıthane, Sarıyer riskli bölge olarak ilan edildi. Şimdi buradan sizin ekranlarınızdan soruyorum. İBB buralar için bir adım attı mı? Hayır duruyor öyle. İlçe belediyelerinin sorumlu olduğu 82 bin 724 bağımsız birimin sadece 60 bini bizde o da yapılıyor zaten.

CHP'Lİ BELEDİYELER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ TIKADI MI?

Bin 537 tane dava var. İnsan nasıl gidip de bu projeyi durdurmak için dava açar. Amaç Ak Parti bunu yapamasın. Tamamen siyaset. Kültürel bir neden olsa saygı duyarım buna. Kentsel dönüşümde sosyoloji bozmamak tahrip etmemek çok kıymetli şeyler. Biz onun için halk oylaması yapıyoruz. Ben her zaman evlerinizi satmayın evlerinizi size komşularıyla vereceğiz diyorum. Şu kentsel dönüşüm projelerinde CHP'nin yaptığı manipülasyonlara İstanbul'un geleceğiyle oynuyorlar. AK Parti'nin kentsel dönüşümü etkileme ihtimali sıfır. İlçe belediyelerinin bunu engelleme gibi bir yetkisi yok. Yetki Büyük Şehir Belediyesi'nde.

DEVLET İSTANBUL'DA KONUTUNU DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN HERKESE PARA VERECEK

Biliyorsunuz bir kentsel dönüşüm paketi açıklandı. Devlet şu anda bir bina da 3 buçuk milyon katkı sunuyor. Ve devlet şu anda daire başına 600 milyon TL KREDİ veriyor. Verdiği 10 yıl vadeli kredinin ve faizinin bir kısmını devlet ödüyor. Şimdi sayın bakanımızla da konutu, Ayrıntılarını Sayın Bakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Devlet 1 milyon olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0.69 vadeyle, İstanbul'da konutunu dönüştürmek isteyen herkese para verecek.