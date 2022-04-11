İBB Meclisi'nde öğrenci kartı zammı tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) nisan ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Mecliste AK Parti ve MHP grupları toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından sübvanse edilmesi talebiyle teklif sundu. Teklif ilgili komisyona oy birliğiyle havale edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.

"BİZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

İBB AK Parti Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Arkadaşlar tekliflerini TBMM'deki milletvekillerine iletir gereği orada yapılır. İBB o kadar çok şeyi sübvanse ediyor ki. Bir partinin reklam gelirlerini sübvanse ediyor. Hesap yaptık 700 bin tane öğrenci abonmanı var. Bunlardan 31 TL sübvanse edilsin diyoruz. 12 ayla çarptığınızda İETT'ye yıllık maliyeti 260 milyon. Bir partinin reklam gideri bile değil. Türkiye, petrol ve doğalgaz üreten bir ülke değil. Topu taca atmasındalar. Biz öğrencilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. CHP ve İYİ Parti bu teklife var mı yok mu?" diye konuştu.

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"SİYASET YAPMA DERDİNDESİNİZ"

İBB CHP Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Şimdi arkadaşlar siyasi şov yapacaklar diye kendilerine göre hesap yapmışlar. 260 milyon lira para değil deyip karşımıza getiriyorlar. AKP'nin strateji belli. İBB'nin gelirlerini azaltmaya giderlerini çoğaltmaya yönelik. Öğrenci yardımını, bursları veren, yurtları yapan biz. Bunların hiçbirinde en ufak bile bir katkınız yok. Sonra buradan ufacık bir şey yakalayarak siyaset yapma derdindesiniz" şeklinde konuştu.

İBB İYİ Parti Sözcüsü Suat Sarı, "İBB'nin toplam bütçesinin yüzde 18'ine yakını şu an da sübvansiyona gidiyor. Yüzde 11 seviyeleri toplu taşıma sübvansiyonuna yüzde 18 olarak yükseldi, son dönemdeki mazot artıklarıyla birlikte. Başka bir gerçeği de görelim. 2018'de dolar 5 lirayken öğrenci abonmanı 85 lirayken bunun karşılığı 17 dolardı. Sayın Ekrem İmamoğlu 15 Ağustos 2019'da 85 liradan 40 liraya düşürdü. 2022'de de dolar 14.7 lira, 40 liraya düşmesinden sonra 109 liraya çıktı. 109 liranın karşılığı 7.4 dolar" dedi.

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Konuşmaların ardından oylanan öğrenci abonman ve bilet ücretlerinin sübvanse edilmesi teklifi alt komisyona sevk edildi. Ayrıca encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri yenilendi.