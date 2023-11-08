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İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Anadolu Otoyolu#Düzce#Kaza
İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 01:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın bulunduğu araç Düzce’de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

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Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Ankara’ya seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ı taşıyan Adem O. idaresindeki 34 GA 5628 plakalı Audi marka otomobil, Paşakonağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarparak yolun ortasında durdu. Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan İstanbul’dan Tokat’a giden Oktay K. idaresindeki 60 NK 133 plakalı yolcu otobüsü, meclis üyesini taşıyan otomobile arkadan çarptı.

İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı

BEDENİ PARÇALANDI

Çarpışmanın etkisi ile otomobilin çarptığı şahıs da sürüklenerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybederken otomobil paramparça oldu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İBB Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman, araç sürücüsü Adem O. ve araçta yolcu olarak bulunan Turgut K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsın parçalanan cansız bedeni toplanarak morga kaldırıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 

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İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı

ATAMAN'IN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Anadolu Otoyolu#Düzce#Kaza

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