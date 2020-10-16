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Fatma AKSU
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İBB, Kenter Tiyatrosu’nu alıyor

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB, Kenter Tiyatrosu’nu alıyor
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İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Yıldız Kenter tarafından kurulan Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun İBB bünyesine katılması için 4 Mart 2020’de harekete geçti.

Müdürlük, İBB başkanlığına yazdığı yazıda, Şişli’deki Kenter Tiyatrosu’nun yarım asrı geçen sürede bir çok değerli isim yetiştirdiği, Kenter Tiyatrosu’nun İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldı. 

GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesine alınması işlemleri, İBB meclisinde temmuz ayında görüşülmüştü. 341 metrekarelik tiyatro binasının satın alınma teklifi, AK Parti üyelerinin vazgeçmesi sonucu son anda geri çekilmişti. Dün tekrar görüşülen rapor, İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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