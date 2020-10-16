İBB, Kenter Tiyatrosu’nu alıyor

Müdürlük, İBB başkanlığına yazdığı yazıda, Şişli’deki Kenter Tiyatrosu’nun yarım asrı geçen sürede bir çok değerli isim yetiştirdiği, Kenter Tiyatrosu’nun İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldı.

GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesine alınması işlemleri, İBB meclisinde temmuz ayında görüşülmüştü. 341 metrekarelik tiyatro binasının satın alınma teklifi, AK Parti üyelerinin vazgeçmesi sonucu son anda geri çekilmişti. Dün tekrar görüşülen rapor, İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.