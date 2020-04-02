İBB dava açtı

Dava dilekçesinde genelgenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nde bağış kabul etme belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Şartsız bağış kabul etmek de belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesi’nde ise şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek ve tasarrufta bulunmak büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında gösterilmiştir” denildi. İBB Hukuk Müşavirliği; İstanbul Valiliği’nin, yayınlanan genelgeye dayanarak 31 Mart’ta aldığı kararla, İBB’nin 4 ayrı bankadaki yardım paralarının toplandığı hesapların dondurulması kararını da yargıya taşıdı.



