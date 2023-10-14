İBB Başkanı İmamoğlu: Yakın zamanda hızlıca yeni projeleri başlayacağız

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İBB, Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeden geçen 8 istasyon ve 10,9 kilometrelik Çekmeköy- Sancaktepe- Sultanbeyli Metro hattında kazı çalışmalarını tamamladı. Ana hat kazılarını tamamlayan tünel kazı makineleri (TBM) düzenlenen törenle yüzeye çıkarıldı. Metro çalışması tamamlandığında; Meclis İstasyonu'nda Üsküdar-Çekmeköy Metrosu; Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray, Altunizade İstasyonu'nda metrobüs, Dudullu İstasyonu'nda Dudullu-Bostancı Metrosu, Sarıgazi İstasyonunda Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hatları ile entegrasyonu sağlanacağı öğrenildi. Metro hattının TBM çıkış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, görev süresini İstanbul'u geleceğe hazırlayan bir dönem olarak gördüğünü belirterek, "2024'ün, 2029'un ve 2034'ün hazırlayıcısı bir temel olarak gördük. Yani aslında biz İstanbul'un 2050 vizyonuna koşarken önündeki o aşamaların her birinin nasıl olması gerektiğini, hangi hedeflere koşması gerektiğini temelini atar bir pozisyonda olduk. Onun için bugünden 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz diyoruz" dedi. Yol arkadaşlarına 'Geleceğinize uzun menzille bakın' diyen İmamoğlu, "Yarına, bir ay sonraya, 6 ay sonraya, üç sene sonrayı değil, 5-10-15 yıl sonraya bakarak planlamalarınızı ve ideallerinizi gözden geçirin ve yenileyin. Biz yolumuza ve önümüze bu gözle bakıyoruz. Bu bağlamda bizimle yol yürüyen bütün arkadaşlarımı silkinmeye, dirilmeye ve geleceğe de bu gözle bakmaya davet ediyorum. Önümüzdeki hedefler büyüktür. Geçmişteki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha iyiyi, daha güzeli, daha güçlü yapacak bir yolculuğu hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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"İNSANIMIZI SİYASETİN CENDERESİ ALTINDA SIKIŞTIRMAZSANIZ…"



İmamoğlu, "Bizim görev süremiz 5 yıldan 3 ay az olacak, mecburen. 3 ayı bizden çaldılar. Göreve gelip projeleri idrak edebilme projeleri analiz edebilme, risklerini, tehditlerini tahlil edebilme sürecimiz en az 6-7-8 ay sürüyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz başarılı süreç aslında dört yılda elde edilmiş bir süreçtir. Aslında bizim insanımızın elini kolunu, dilini, tarzını, bilgisini, siyasetin cenderesi altında sıkıştırmazsanız... İradesiyle bütün becerisini masaya koyabildiği bütün karakteriyle iş yapabilme arzusunu en üst seviyeye taşıyabildiği bir atmosferi sağladığınızda bizim önümüzde hiçbir engel kalmaz" dedi.

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"BU DÖNEMİ 2024'ÜN, 2029'UN VE 2034'ÜN HAZIRLAYICISI OLARAK GÖRDÜK"



Ekrem İmamoğlu, "Biz sadece 2019-2024 arasında iş üreten değil, aynı zamanda dayanışmacı belediyeciliği o halkçı belediyeciliğin sosyal adaletin en güzel uygulandığı, belediyeciliğin liyakat ve bütün olumlu kavramların içinde nakış nakış işlendiği belediyeciliği olarak gördük. Aynı zamanda 2024'ün, 2029'un ve 2034'ün hazırlayıcısı bir temel olarak gördük. Yani aslında biz İstanbul'un 2050 vizyonuna koşarken önündeki o aşamaların her birinin nasıl olması gerektiğini, hangi hedeflere koşması gerektiğini temelini atar bir pozisyonda olduk. Onun için bugünden 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz diyoruz. 2036 Olimpiyatlarına koşarken 2034'e de kadar İstanbul'da hangi üst seviyede ulaşımla ilgili adımlar atılması gerekiyorsa her birisini planlamış, o tarihe kadar bitirmiş bir İstanbul olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"2024'ÜN MART AYINDA SAMANDIRA'YA KADAR OLAN KISMINI HİZMETE AÇACAĞIZ"



İmamoğlu, "Yarına, bir ay sonraya, 6 ay sonraya, üç sene sonrayı değil, 5-10-15 yıl sonraya bakarak planlamalarınızı ve ideallerinizi gözden geçirin ve yenileyin. Biz yolumuza ve önümüze bu gözle bakıyoruz. Bu bağlamda bizimle yol yürüyen bütün arkadaşlarımı silkinmeye, dirilmeye ve geleceğe de bu gözle bakmaya davet ediyorum. Önümüzdeki hedefler büyüktür. Geçmişteki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha iyiyi, daha güzeli, daha güçlü yapacak bir yolculuğu hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yönüyle, gururla Çekmeköy Sancaktepe, Sultanbeyli hattının TBM makinasını Bugün yeryüzüne çıkarmış olacağız. Anadolu Yakası'nda inşallah yakın zamanda hızlıca yeni projeleri başlatacağız. Bu projelerin bitmesi bizim için gurur vesilesi aynı zamanda 2024'ün mart ayında Samandıra'ya kadar olan kısmını hizmete açacağız. Daha sonrasını da inşallah 2025'in ilk çeyreğine yetiştirmeyle ilgili Sultanbeyli'yi bir yılı biraz aşkın bir süre içerisinde metroyla buluşturmanın hedefiyle tam gaz yola devam edeceğiz" diye konuştu.