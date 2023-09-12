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İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret davasında beraat etti

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#Ekrem İmamoğlu#Şadi Yazıcı#Dava
İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanına hakaret davasında beraat etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 11:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu davada beraat etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu hakkında 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenmişti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında karar çıktı.

Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada taraflar savunmalarını sundu. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu kaydedildi. İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediği gerekçesiyle beraatına karar verildi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenmişti.

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#Ekrem İmamoğlu#Şadi Yazıcı#Dava

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