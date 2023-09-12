İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret davasında beraat etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında karar çıktı.

Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada taraflar savunmalarını sundu. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu kaydedildi. İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediği gerekçesiyle beraatına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenmişti.