İBB Başkanı İmamoğlu: MOBESE’yle ilgili suç duyurusunda bulundum

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisiyle buluşmak için Sarıyer’e konvoy halinde giderken çekilen MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. FOX TV’deki Çalar Saat programına katılan Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile gittiği balıkçıyla ilgili soruları cevapladı. “Temsiliyet yemeğine gidiyorum. Çok ciddi, hayati bir meseledir. ‘Hemen açıklanması gerekirdi’ deniyor. Umursamadım. AKOM’da çalıştım. Şu hassasiyette bulundum; İngiliz Büyükelçi var, onun bilgisi olmadan açıklama doğru değil.

Yemekten sonra AKOM’a döndüm” diyen İmamoğlu özetle şunları söyledi:

MASANIN ALTINDAN FOTOĞRAF

“Büyükelçi aralık başında makamımıza ziyarete geldi. İstanbul’da, hatta balıkçıyı bile belirleyerek o günden böyle bir yemek. 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yaptırdık. Bunun gizliliği yok. Yan masamızda aile var. Karşı tarafımızda aile var.

Haberin Devamı

Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş. Akşam valimizi aradım, mesaj da gönderdim, bunu dilekçe kabul edebilirsiniz. MOBESE suçlunun ya da suçun tespiti için kullanılan kayıt cihazıdır. TCK’nın 134/2 maddesi uyarınca kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ya da sesleri hukuka aykırı ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yılda kadar cezalandırılır. Ben kendi başvurumu yaptım. (İçişleri Bakanı Soylu’ya) Peki Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin?