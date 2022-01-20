İBB Başkanı İmamoğlu: 'Derelerin üzerini kapatma yerine ıslahını tercih ediyoruz'

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Yeşilkent Mahallesi'ne gelerek burada bir kütüphane ve çocuk etkinlik merkezinin açılışına katıldıktan sonra İBB Planlama Ofisi'ni ziyaret eden İmamoğlu, seçimden önce imarsız olan Yeşilkent Mahallesine imar sözü verdiklerini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlamalarından sonra tüm partilerin desteği ile Avcılar'da kentsel dönüşümün önünü açan plan notu değişikliğini kabul ettiklerini böylece yenilenen binalardaki kat kaybını önlediklerini anlatırken şöyle dedi:

"Bunun yanı sıra Yeşilkent Mahallesi ile ilgili imar planını İBB Meclisi'ndeki tüm partilerin de desteği ile çıkardık. Memnuniyet herkesin yüzüne vuruyor. Avcılar'da hızlanan kentsel dönüşüm son dönemde maliyetlerin iki üç kat artması ile kabul edelim ki, çok zor bir duruma geldi. İmkanların kısıtlanması insanların evlerini yenilemede engel oluşturmaya başladı. Bu süreçte kurumumuzun farklı iştiraklerini tüm ilçelerde ortaya koyarak şeffaf biçimde neler olacağını halka anlatıyoruz. 2.5 yılda arkadaşların ortaya koydukları plan süreçleri çok önemlidir. Bütün muhalif duruşlara rağmen oy birliği ile çıkan çok değerli planlarımız var. Bütüncül çözümün masada olması çok önemli."

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Mahalle sakinlerinin açıktan akan Turan Deresi'nin ıslahı ile ilgili şikayetleri dinleyen İmamoğlu, geçmişte derelerin kapatılmasının tercih edildiğini, bunun yanlış olduğunun görüldüğünü belirtirken, "Oraları kapatmak değil, çevresi ile güzelleştirmek, çevresine parklar yapılması ön görülüyor. Şu an İstanbul'un irili ufaklı 20'nin üzerinde derelerin etrafında koca parklar yapıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Semt Pazarı'na giderek burada alışveriş yapanlarla ve esnaf ile sohbet etti.