İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sizlerin kalplerinden güzel bir yer istiyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de 'Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Futbol Sahası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Engin Altay, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu törende katılımcılara konuşma yaptı.

"HALKIMIZ TARAFINDAN GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK NOTU ALAN BELEDİYE BAŞKANI OLURUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görev yaptığı dönem sürecinde yaptıkları işlerden bahsederek, "5 yılın sonunda halkımızın sınav yeri olan, halkımıza sınav verme yeri olan sandık öncesi onlara sunacağız ve yetki isteyeceğiz. Umut ediyorum ki bu sınavdan halkımız tarafından gelmiş geçmiş en yüksek notu alan belediye başkanı oluruz. Bu yolda kararlı bir biçimde yürüyoruz. Tabii dayanışma içerisinde Şişli Belediye Başkanımızla birlikte Şişli'ye de özenli ve değerli hizmetler sunduk. Biraz daha İstanbul ölçeğinde baktığımızda bakınız İSPARK'ta bir park hedefi koymuştuk. Biz bu park hedefini yakalama konusunda ciddi bir yol aldığımızı ifade etmek isterim. Şu anda İSPARK lokasyon sayısını 759'dan bin 114'e çıkarttı. Araç kapasitesi ise devraldığımızda 97 bin 157 araçtı. Şu anda ise 127 bin 285 araca çıktı. Bu değerli bir otopark atılımıdır. Tabii Kuştepe'de yapılan bu tesiste de spor tesisi üstündeki sosyal alanlar, aynı zamanda bir semt pazarına destek oluyor olması ve bir kapalı alana kavuşuyor olması değerli. Ama benim için zemin altı otoparkının da burada varlığı 430 araç, çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. 443 milyon lira bedelle ihalesi sonuçlandı. Maliyetlerin çok hızlı arttığı bu dönemde umut ediyoruz ki hızla önümüzdeki yıl içerisinde bu tesisi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

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"SİZLERİN KALPLERİNDEN GÜZEL BİR YER İSTİYORUZ"

İmamoğlu, "Size iddiayla söylüyorum milletin mutluluğu için sonuna kadar mücadele edecek, inşallah sizlerle birlikte yerel yönetimde bir İstanbul modeli kavramını hem İstanbul'umuza hem bütün Türkiye'mize yayma konusunda, insanlarımızın mutluluğu içerisinde siyasi ayrımcılığı ve kutuplaşmayı defterden silmiş insanlar olarak göreceksiniz bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Sizlerin kalplerinden güzel bir yer istiyoruz. İyi hatırlanan, güzel hatırlanan, sizi düşünen, sizi seven, sizin ailenizin bir ferdi, evladı, kardeşi, ağabeyi ne derseniz... O kalbinizdeki güzel yeri makamla kısıtlı değil, hayatla kısıtlı değil, inanın bu şehrin ömrü var oldukça var olacağı bir yer istiyoruz. Bu kalbinizdeki yere talibiz. Kalbinizdeki yere girdikten sonra çıkmama konusunda da iddialıyız. Sevgiyle dolu, iyi ilişkilerle dolu, güzel bir hemşerilik ilişkisiyle sürecimizin inşallah devam etmesini diliyor. Bu konuda gümbür gümbür çalışan ve çalışmaya devam eden, sizin ailenizin bir ferdi gibi 16 milyon insanın İstanbul'un onlara ait olduğunu her yerde, İstanbul senin diyerek iddiayla, öyle haykırarak ifade eden bir belediye başkanınız olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.