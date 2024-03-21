İBB Adayı Murat Kurum'dan anket açıklaması: 2 puan öndeyiz

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, tv100'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurum'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Yoğun bir kampanya süreci yürütüyoruz. İstanbul'un her yerine gittik, vatandaşımızla, esnafımızla bir araya geldik. Türkiye beni bakanlık yaptığım dönemden tanıyor. 81 ile hizmetler ettim. Belediye başkanlığı çıkışı da böyle başladı. Asrın felaketinde, deprem bölgesinde çalıştıktan sonra İstanbul'da milletvekili adayı olduğumda, vatandaşımız beni gördüğünde 'bizim mavi montlu adam geldi' dedi. Orada o dostluk, kardeşlik ilişkileri buraya geldiğimizde devam etti. Sahada mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanımızı, yeniden cumhurbaşkanı, seni de İstanbul'a başkan yapacağız sözleriyle karşılaştım. Milletimizin talebiyle çalışmalara başladık.

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"SAMİMİYETİMİZDEN ÖDÜN VERMEDİK"

Sevgi yumağı her gün büyüdü. Kampanyayı bunun üzerine kurduk. Ben neysem oyum, bizim samimiyetimizi herkes biliyor. Gittiğimiz her yerde bu duygu ile hareket ettik. Samimiyetimizden ödün vermedik. Samimi bir şekilde kendim olmaya çalıştım, geçmişte de, bugün de, yarın da böyleyim. Gittiğimiz yerde insanlar kendi gibi birini istiyor. İstanbullular bir kurtuluş arıyor. Huzurlu yaşamanın kurtuluşunu arıyorlar.

"OY ORANIMIZ 44'LERE GELDİ, 2 PUANLA ÖNDEYİZ"

Geride başladığımız süreçte, kampanyanın 15-20 günü itibariyle kafa kafaya duruma geldi. Sonra yarım puan öne geçtik. Bugün arkadaşlar anket yaptılar. Ham olarak 3 puan öndeyiz. Bunu dağıttıklarında 2'nin üzerinde gözüküyor. Sahadaki durum 3-4 günde bir anketlerle ölçülüyor. 31 Mart akşamı bu seçimi kazanacağız. 1 Nisan sabahı göreve başlayacağız. İstanbul'da herkesin oyuna talibiz. İstanbulluların o beklediği hizmeti getireceğiz. Kimse kaybetmeyecek, herkesin arkadaşı, dostu olmaya talibiz. Bu anlayış ile çalışacağız. Herkesin huzurla yaşacağı, mutlu yaşayacağı, trafiksiz, deprem korkusu olmadan bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Çalışacağız. Oy oranımız 44'lere geldi. Rakibimizin 42'lerde görünüyor. Kararsızlar dağıtılmış hali. Sandıkta daha farklı da bir sonuç olacak. Farkın açılacağına inanıyorum.

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"BAHANE SİYASETİ, ENGELLENİYORUZ SİYASETİNİN MİLLETÇE BİR KARŞILIĞI YOK"

İstanbullu 5 seneye baktığında hatırlayacağı hizmet yok. Beceriksiz bir yönetimin sergilediği bahane belediyeciliği var. İBB Başkanı'ndan ne istersiniz? Hizmet istersiniz. İBB Başkanı'ndan gidip 80 ilde cumhurbaşkanı yardımcılığı için miting yapmasını istemezsiniz. Milletin zor anında yanında olmasını beklersiniz, tatilde olmasını beklemezsiniz. İstanbullular 5 yılda hep bunu gördüler. Bahane siyaseti, engelleniyoruz siyasetinin milletçe bir karşılığı yok. Para kuleleri ile balya balya paralarla gündeme geliyorlar. Bir belediye başkanı çıkıp şu vaatleri gerçekleştireceğini söylüyor. Gelinen süreçte bunlar sorulduğunda "hatırlamıyorum" sözüyle karşılaşılıyor.

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"KARARSIZLARIN YÜZDE 70-80'İ İŞİNİ LİYAKATLE YAPANA YÖNELECEK"

Her ilde emeğim, alınterim var. Alın teri ile hizmet etmişim. Her ilde dostumuz var. Sandığa gittiğinde seçmenimiz artık bahanelere mi gerçeklere mi inanayım? Eserlere mi inanayım yoksa polemiklere mi inanayım? Sürekli cumhurbaşkanına laf yetiştiren mi yoksa bahanelere sığınmayan bir adaya mı oy vereyim? Seçmen buna sandıkta karar verecek. Kararsızların yüzde 70-80'i işini liyakatle yapana yönelecektir. Benim işlerimle alakalı kimse eleştiri yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Murat Kurum bunu geçmişte yaptıysa yine yapar diyorlar. Bu kıyası yaptığımızda arada dağlar kadar fark var.

"SEÇMENİMİZ KENDİSİNE YAPILAN EZİYETİ BİLİYOR"

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Yeniden Refah Partisi seçmeni, Cumhur İttifakı içerisindeydi. Beraber Türkiye Yüzyılına yol çizdik. Beraber mücadele ettik. Gelinen süreçte onlar da kendi adaylarını gösterdiler. Gelinen süreçte İstanbul'un Erbakan'ın rüyasıydı. Bu emaneti en güzel haliyle korumak, gelecek nesillere aktarmak onun hayaliydi. 2 aday arasında gerçekleşecek bu seçim. Bu seçimde alınan oylar üzerinden partiler varolup yokolma mücadelesi vermeyecek. Yeniden Refah Partisi de bunu biliyor. Bu yerel seçim. Biz herkese hizmet edeceğiz. Büyük güçlü Türkiye davasını gerçekleştireceğiz. Seçmenimiz kendisine yapılan eziyeti biliyor. CHP belediyeciliğinden aldıkları hizmeti biliyorlar. Bu 5 yıllık süreçte bahaneden başka bir şey üretilemdiğini onlar da biliyor. Yeniden Refah Partili seçmenimiz sandıkta iradesini koyacaktır. Mesele İstanbul'un geleceğidir. İstanbul'un geleceğini düşünen herkesin yapacağı eser üreten kadrolara destek olmaktır.

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"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PARÇA KOPARMAK CHP'Lİ ADAYA YARAYACAK"

Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını en çok Erbakan isterdi. Bu gerçekleşmiş. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde zincirler kırılsın cami olsun diyene mi yoksa müze olsun diyenlere mi destek olacak? Bunu düşünecektir. İşin sonunda Cumhur İttifakı'ndan parça koparmak CHP'li adaya yarayacak. Yeniden Refah Partili seçmenin bunu isteyeceğini düşünmüyorum. CHP eş genel başkanı Özgür Özel ne diyor? Bizim Kur'an Kurslarına giden çocuklarımızı ortaçağ zihniyeti olarak görüyor. Bu çocukları ortaçağ zihniyeti olarak gören bir zihniyete mi destek olacaklar?

"KENDİ GENEL BAŞKANLARINI SIRTINDAN HANÇERLEDİLER"

Özgür Özel, CHP'nin başına kendi iradesiyle gelmedi. İBB'nin kaynakları ile kongrede, delegelerle yapılan çalışmalar, kapı arkasında zoom toplantıları ile yapılan dizayn çalışmaları, kirli ittifaklarla saf dışı bırakma çabaları... İstanbul dururken ilgisini parti kongresine verilmesi oranın dizayn edilmesine ilişkin süreci gördük. Kendi genel başkanlarını sırtından hançerlediler. Bunlar birilerinin maşası. İstanbul dertleri değil, dertleri Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan seçildi arkadaş. Sürekli sayın cumhurbaşkanımıza laf yetiştiriyorlar. Kendinizi o konuma çekemezsiniz. Senin işin üretmek.