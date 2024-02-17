İBB Adayı Kurum: CHP’li yönetim 10 vaadinden sadece 1’ini yerine getirdi

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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören’de düzenlenen Diyarbakır Hemşeri Buluşmaları programına katıldı. Programa Murat Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, Diyarbakır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe ve çok sayıda Diyarbakırlı vatandaş katıldı. Kurum programda davul zurna eşliğinde karşılandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Kurum’a fincan takımı hediye edildi.

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"BİZ DİYARBAKIR’I ASLA YALNIZ BIRAKMADIK”

Programda Diyarbakırlı depremzedelere 46 bin konuttan bin 500’ünün teslim edildiğini vurgulayan Kurum, "Bir yanda Dicle Nehri’yle diğer yanda Ulu Camisi ile anılan Diyarbakır’ımız; gelecek nesillerin bize emaneti, ecdadımızın bizlere bıraktığı paha biçilemez bir mirastır. Tarihin taşlarla yazıldığı Diyarbakır’ımız, yüzyıllardır geleceğe akan medeniyet pınarımızdır. Güzel ve aziz Diyarbakır’ımız 6 Şubat’ta gözyaşı döktü. O gün devletimiz, aziz milletimiz ve Diyarbakır’ımız el ele verdi. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, bizim en büyük dert ortağımız, yoldaşımız oldu. Biz Diyarbakır’ı asla yalnız bırakmadık. Tıpkı 21 yıldır olduğu gibi afet zamanında da Diyarbakır’ın, Diyarbakır’da zarar gören tüm ilçelerin, Diyarbakırlı kardeşlerimizin yanında olduk. Milletimizle el ele verip Diyarbakırlı kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşması için gece gündüz demeden çalıştık. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde yapımını tamamladığımız 46 bin konutumuzdan bin 500’ünü Diyarbakırlı kardeşlerimize teslim ettik. Asrın felaketinde Diyarbakırlı ve diğer tüm afetzede kardeşlerimizi yeni evlerine kavuşturana dek, tüm yaralarımızı sarana dek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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“31 MART’TAN SONRA GÜNGÖREN’E MERTER TRANSFER MERKEZİ VE MEYDAN PROJEMİZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Güngören için gerçekleştirdiği ve yapacağı projeleri hakkında konuşan Kurum, “Bakanlığım dönemimde Güngören Millet Bahçesi ve Güneştepe Millet Bahçesi’ni sizlere armağan ettik. Sizlerin güvenli ve sağlıklı bir yuvada yaşama hakkını en güzel şekilde tesis etmek için Gaziosmanpaşa, Güngören Gençosman Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında 300 konutumuzu ve 10 iş yerimizi inşa ettik. CHP’li anlayışın her türlü engelleme girişimine rağmen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projemizle bin 200 yeni sağlıklı yuvayı sizlere kazandırdık. Güngören’in dört bir yanında 13 bin konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Güngörenli kardeşlerimize 170 milyon liralık kira ve taşınma yardımı desteğinde bulunduk. Güngörenli kardeşlerimiz her zaman en iyisine, en güzeline layık. 31 Mart’tan sonra Güngören’e Merter Transfer Merkezi ve Meydan Projemizi kazandıracağız. Güngören Meydan Düzenlemesi Projemizi hızlıca hayata geçireceğiz. Güngören Haznedar başta olmak üzere ilçemizin birçok yerine otoparklar inşa edeceğiz. Köy içi yol düzenlemesi ile Güngören sanayi alanı düzenlemesini yapacağız” şeklinde konuştu.

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“CHP’Lİ YÖNETİM 10 VAADİNDEN SADECE 1’İNİ YERİNE GETİRDİ”

Mevcut İBB yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Murat Kurum, “Bizler bıkmadan, usanmadan Güngören’imize hizmet etmeye, çalışmaya, eser üretmeye devam ediyoruz. Mevcut CHP’li yönetim temel atmama töreni yapıyor. Bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getirmeyeceğini biliyor. CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir. Son 5 yıla bakın, İstanbul için, Güngören için ne yapmışlar? Bunların temel atmaması, esasen sorumluluğu üzerinden atmaktan başka bir şey değildir. Bu şehri ihmal etmenin, depremin ve İstanbul’un sorumluluğunu da üzerlerinden atmak istiyorlar. Tam 5 yıl boyunca, İstanbul’u ve İstanbullu kardeşlerimizi kandırdılar. CHP’li yönetim 10 vaadinden sadece 1’ini yerine getirdi. 10 vaadin 9’u laf olsun torba dolsun. Yerine getirmek, gerçekleştirmek için değil, İstanbullunun kulağına hoş gelir diye söylenmiş. Bu seçimde İstanbullu kardeşlerimin mevcut CHP belediyeciliğini boş geçeceğine inanıyorum. İstanbul’da kentsel dönüşüm adına, deprem dönüşümü adına tek bir çivi dahi çakmadılar. Aynı deprem seferberlik planını tam 3 kez yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Annelerimize, kadınlarımıza yalan söylediler. ‘Deprem seferberliği ilan ediyoruz’ dediler, ortada tek bir eserleri yok. ‘İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız’ dediler, ama tek bir hazırlıkları yok. ‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ dediler, ortada eser yok. ‘15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz’ dediler, dedikleri gibi kaldılar. Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey var, o da İstanbul. Milletimizin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda, 31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu hantal ve ihmalkar anlayıştan İstanbul’umuzu kurtaracağız” ifadelerine yer verdi.

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