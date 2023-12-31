Huzurlu bir gece için emniyet nöbette... Yılbaşı tedbirleri tamam

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yılbaşında alınan önlemlere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık” diyerek şu bilgileri verdi:

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ...

“Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 dron; emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği; Sahil Güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak. Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.”

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TEK SEFERDE ELE GEÇEN EN YÜKSEK KAÇAK İÇKİ: YILBAŞINI ZEHİR EDECEKLERDİ

- Antalya’da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkinin önüne geçmek için uygulamalar gerçekleştirildi. Kentte 5 depoda tonlarca kaçak içkinin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 3 milyondan fazla şişelenmiş, toplamda 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Piyasa değerinin 75 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilen kaçak içkilere el koyulup 6 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, operasyonlarda ele geçirilen içkinin Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

‘KAHRAMANLAR’ DEAŞ’LILARI YAKALADI

Yılbaşı gecesini kana bulamayı amaçlayan DEAŞ terör örgütünün planları suya düşüyor. 37 ilde eşzamanlı yapılan “Kahramanlar-38” operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlar yapıldı.

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37 İLDE 189 GÖZALTI

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda Adıyaman, Bingöl, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Siirt, Tokat’ta 1’er, Afyonkarahisar’da 11, Ankara’da 27, Antalya’da 6, Batman, Bolu, Kırşehir, Yozgat, Yalova, Samsun, Kastamonu ve Erzurum’da 2’şer, Bursa’da 10, Çorum’da 3, Diyarbakır’da 9, Düzce, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa’da 5’er, Hatay’da 6, İstanbul’da 22, İzmir’de 7, Karabük’te 6, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Sakarya, Van’da 4’er, Kocaeli’de 10, Konya’da 3, Trabzon’da 6 olmak üzere toplam 189 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece-gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.