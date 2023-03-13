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‘Huzur İstanbul’da 163 bin kimlik kontrolü

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#İstanbul Polisi#Kimlik Kontrolü#Huzur Uygulaması
‘Huzur İstanbul’da 163 bin kimlik kontrolü
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

İstanbul polisi, cumartesi gecesi tüm birimlerin katıldığı ‘Huzur İstanbul’ uygulamasında 163 bin 466 kişiye kimlik kontrolü yaptı, 18 bin 950 araç, 68 motosiklet ve 331 eğlence mekânını denetledi. 

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Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri ve araçları aradı. Helikopter destekli uygulamada, 163 bin 466 kişinin kimliği kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 409 kişi ile 241 yoklama kaçağı yakalandı, 428 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 52 adet ruhsatsız silah ve 2 bin 614 gram uyuşturucu madde, 836 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Araç ve motosikletlere yönelik yapılan aramalarda ise, 779 araç ve 54 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı, 15 araç trafikten men edildi. Toplamda 493 bin 948 TL trafik cezası kesilen huzur uygulamasında, farklı noktalarda 2 bin 962 personel görev yaptı.

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#İstanbul Polisi#Kimlik Kontrolü#Huzur Uygulaması

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