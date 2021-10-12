‘Huzur bozacak davranış bizden olmayacaktır’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. “Siyasi cinayetler olabilir” açıklamasından cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

TEHDİT DEĞİL MİDİR?

“(Siyasi cinayet söylemi) ‘Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz.’ Bu söz kime ait. Bu tehdit değil midir? Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi, kucaklama anlamına gelmiyor. Saldıranlara ‘ayıp ettiniz, kim bu saldıranlar, savcılar harekete geçmeli’ anlamına da gelmiyor. İl başkanları toplantısında Erdoğan, ‘Ülkenin yönetimine talip olmaktan, söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz’ diyor. Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi? Bu soruların cevabını verdi mi acaba Erdoğan? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, davranış bizden olmayacaktır. Halkımızı sükunete davet ediyoruz.

(SADAT’ın harp okulu öğrencisi seçmesi iddiası) Genelkurmay Başkanlığı’nın bu konuda açıklama yapmasını bekleriz. Doğru bilginin Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilmesini isteriz.

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(Suriyeli mülteciler) Suriyeli kardeşlerimizi güvenli olarak kendi ülkelerine göndereceğiz. Hafta sonu Suriyeli kardeşlerle görüştük. Yapacaklarımızı anlattım, hepsi de son derece memnun oldular. Böyle bir olanak sağlandığında ülkemize döneriz, asgari ücretin yarısına çalışmaktansa işimiz olacak dediler.

(Cumhurbaşkanı adaylığı ve profil fotoğrafı) Profil fotoğrafı ne olacak; yarın istiyorsanız CHP bayrağı da koyarız. Ekonomide bu kadar ciddi sorunlar varken bu alanı tartışmak halktan gerçekleri kaçırmak anlamına gelir.”