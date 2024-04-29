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Hüzünlü tören

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#Süleyman Uğur Şahin#Gökhan Özer#Adıyaman
Hüzünlü tören
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

ADIYAMAN’da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi’nde önceki gece görevli Polis Memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül (46) ve Komiser Gökhan Özer (34) arasında ‘nöbet tutulması’ meselesinden tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi ile Şahin, beylik tabancasıyla art arda Üçgül ve Özer’e ateş etti. Şahin diğer polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer şehit oldu.

Şehitler için dün Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehit Üçgül’ün çocukları İrem ve Mete Üçgül, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Üçgül’ün cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlık içerisindeki şehitlikte toprağa verildi. Özer’in cenazesi ise İstanbul Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılınan cenaze naması sonrasında Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

Diğer yandan 2 meslektaşını şehit eden Süleyman Uğur Şahin’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Hüzünlü tören

 

 

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#Süleyman Uğur Şahin#Gökhan Özer#Adıyaman

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