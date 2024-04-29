Hüzünlü tören

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Tartışmanın büyümesi ile Şahin, beylik tabancasıyla art arda Üçgül ve Özer’e ateş etti. Şahin diğer polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer şehit oldu.

Şehitler için dün Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehit Üçgül’ün çocukları İrem ve Mete Üçgül, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Üçgül’ün cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlık içerisindeki şehitlikte toprağa verildi. Özer’in cenazesi ise İstanbul Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılınan cenaze naması sonrasında Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

Diğer yandan 2 meslektaşını şehit eden Süleyman Uğur Şahin’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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