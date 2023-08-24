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Husumetlileri tarafından başından vurulmuştu! 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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#Samsun#Kavak#Cinayet
Husumetlileri tarafından başından vurulmuştu 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 16:08

Samsun'un Kavak ilçesinde husumetlileri tarafından başından pompalı tüfek ile vurulan Seyit Ahmet Günay (23), 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, nisan ayında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlileri B.B. (23) ve U.C.Ç.'nin (22) telefonu sonrası evinin önüne inen Seyit Ahmet Günay, pompalı tüfekle başından vuruldu.

Yaralanan Günay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 aydır burada tedavi gören Günay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Günay'ın cenazesi, Kavak'ta aile kabristanlığına defnedildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan B.B. tutuklanmış, U.C.Ç. ise serbest bırakılmıştı.

 

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#Samsun#Kavak#Cinayet

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