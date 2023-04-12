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Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar

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#Adana#Yüreğir#Taşlı Saldırı
Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:09

Adana’da bir grup, husumetli oldukları akrabalarının evini taşladı.

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Olay, 10 Nisan’da Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1715 Sokak’ta meydana geldi. Husumetli oldukları akrabaları Vahide Kükrek’in evinin önüne giden bir grup kadın, camları taşladı.

Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar

Aralarında çocukların da bulunduğu gruptan bazıları da sopalarla camlara zarar verdi. Ardından kimsenin bulunmadığı öğrenilen eve giren grup, eşyalara zarar verdi. Saldırı anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar

Evinde hasar oluşan Vahide Kükrek, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetli oldukları akrabalarının evini taşladılar

 

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#Adana#Yüreğir#Taşlı Saldırı

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