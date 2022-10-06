Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Husumetli grup ortalığı savaş alanına çevirdi! Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kavga#Taş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 23:40

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavganın ardından, taraflardan bir grubun araçla kaçarken 2 kişiye çarpmasıyla toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, taraflardan bir grup araçla kaçarken 2 kişiye çarparak yaraladı.

Husumetli grup ortalığı savaş alanına çevirdi Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, 2’si aracın çarptığı 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aracın çarptığı 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis olaya karıştığı tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Haberin Devamı

Husumetli grup ortalığı savaş alanına çevirdi Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kavga#Taş

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller