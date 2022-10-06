Husumetli grup ortalığı savaş alanına çevirdi! Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

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Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, taraflardan bir grup araçla kaçarken 2 kişiye çarparak yaraladı.

Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, 2’si aracın çarptığı 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aracın çarptığı 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis olaya karıştığı tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

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