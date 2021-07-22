MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri’Kız alıp-verme’ kavgası kanlı bitti: Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
GeriGündem ’Kız alıp-verme’ kavgası kanlı bitti: Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2021 - 00:42 | Son Güncelleme:

’Kız alıp-verme’ kavgası kanlı bitti: Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
’Kız alıp-verme’ kavgası kanlı bitti: Aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç soy isimli aileler arasında daha önceden kız alıp-verme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7’si Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

’Kız alıp-verme’ kavgası kanlı bitti: Aileler birbirine girdi Çok sayıda yaralı var

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi