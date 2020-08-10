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Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Hüseyin Bağ kimdir? İşte Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında merak edilenler

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Hüseyin Bağ kimdir? İşte Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında merak edilenler
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YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından Hüseyin Bağ'ın kim olduğu ve akademik kariyeri merak konusu oldu. İşte, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında merak edilenler...

Hüseyin Bağ 1967 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kimya öğretmeni olarak mezun oldu. YL ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde başladı. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürdü. 2009'profesör olurken 2017'de üniverside rektör oldu.

Derya Bağ ile evli ve dört çocuk babasıdır.

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