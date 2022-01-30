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Hüseyin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Tarım ve Kredi Kooperatifi yeni başkanı Hüseyin Aydın hakkında bilgiler

#Hüseyin Aydın#Hüseyin Aydın Kimdir#Hüseyin Aydın Nereli
Hüseyin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında Tarım ve Kredi Kooperatifi yeni başkanı Hüseyin Aydın hakkında bilgiler

Tarım ve Kredi Kooperatifi yeni başkanı Hüseyin Aydın, biyografisi ve kariyeri ile merak edilen isim oldu. Daha önce Ziraat Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği görevlerinde de bulunan Hüseyin Aydın, Ekonomi alanından mezun olmuştur. Peki, Tarım ve Kredi Kooperatifi yeni başkanı Hüseyin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekteydi. Aydın, bu görevlerini 2021 yılının Mart ayında Alpaslan Çakar'a devretti.

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Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

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