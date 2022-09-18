Hüsamettin Kavi son yolculuğuna uğurlandı

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Hüsamettin Kavi için önce İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi. Törene İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO meclis üyeleri ile Hüsamettin Kavi'nin ailesi katıldı.

Saygı duruşunun ardından Hüsamettin Kavi'yi anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Daha sonra konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Çok değerli Hüsamettin Kavi ile İSO Meclisi'nde, yönetim kurulunda ve İSO Meclisi Başkanlık Divanı'nda uzun yıllar birlikte çalıştım. Bir sanayici olarak da, bir vatandaş olarak da, bir aile reisi olarak da örnek insandı. Beyefendi ve sakin üslubuyla bir zarafet simgesiydi. Sanayicilik ve İSO aşkını hiçbir zaman kaybetmedi. İSO, onun için her zaman bir sorumluluk ve meşguliyet alanıydı. Bitmek bilmeyen enerjisi vardı. Bu çok yönlü özellikleriyle odamızın değerlerine değer kattı. Bu nedenle şunu söylüyorum ki ben bir başkanımı, bir ağabeyimi kaybettim. Şahsım olarak da, sanayi camiamız ve odamız olarak da acımız ve kaybımız büyük. Burada Hüsamettin Kavi'yi anarken, en değerli özelliklerinden biri olan gençlere ve eğitime verdiği önemden söz etmeden geçemeyeceğim. Öyle ki bugün büyüyüp köklü bir çınara dönüşen İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın öncü fikir insanlarından biriydi. Vakfın kurucuları arasında olmakla beraber ilk yönetim kurulu başkanlığını da yaptı. Hüsamettin Ağabey, bu özelliğiyle de her zaman bizlere rehberlik etmiştir. Mekanı cennet olsun. Hoşça kal Hüsamettin ağabey" diye konuştu.

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"ONUN GÖSTERDİĞİ İZDEN İLERLEYECEĞİZ"

Oğlu Süha Kavi de yaptığı konuşmada, "İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde ben çok küçük yaşlardaydım. Ama çok iyi biliyorum ki, İstanbul sanayisi onun için bir aileden farksızdı. Ve onun için çok kıymetliydi. Babam çok iyi bir insandı. Her zaman çok iyi bir babaydı. Ve her zaman da çok iyi bir kocaydı. Mekanı cennet olsun. Onun gösterdiği izden ilerleyeceğiz" dedi. İSO Meclisinin eski başkanlarından Ömer Dinçkök konuşmasında, "Hepimizi şaşkınlık içerisinde bırakarak gitti" derken, İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi de Hüsamettin Kavi ile uzun süre birlikte çalıştıklarını belirtti.

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"FEDAKAR BİR DUAYENDİ"

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da "Çalışkanlığı ve iyi iletişim kurma kabiliyetiyle hepimize her daim örnek oldu. İstanbul Sanayi Odasına seneler boyu hizmet etmiş, hem meclis başkanlığı, hem yönetim kurulu başkanlığımızı yapmış, meclisimizin onur üyesi ve İstanbul Sanayi Odası Vakfının kurucusu ve ilk yönetim kurulu başkanı da olan gerçekten çok çalışkan ve fedakar bir duayendi" dedi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Hüsamettin Kavi için Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile İSO üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iş dünyasından yakınları da bulundu. Hüsamettin Kavi'nin eşi Ayfer, oğulları Emre ve Süha Kavi tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kavi'nin tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldı. İkindi namazının ardından Kavi'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.