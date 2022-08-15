Hürriyet’in haberi ses getirdi: Patiliköy’e el verdiler

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Ankara’da 12 yıldır sokak hayvanlarının evi olan ve bağışlarla ayakta duran Patiliköy Hayvan Bakımevi’nin maddi olarak zor durumda kaldığı için kapanacağı haberi hayvanserleri harekete geçirdi. Hürriyet’in 1 Ağustos günü, “Patiliköy’ü kurtarın” başlığıyla duyurduğu haberin ardından hem gönüllüler hem de kamu kuruluşlarından çok sayıda yardım yapıldı.

BAŞKAN ZİYARET ETTİ

Patiliköy’ü geçtiğimiz hafta ise Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret etti. TBB ve Gaziantep Belediyesi de çok sayıda mama ve ilaç yolladı. Fatma Şahin, engelli ve hasta hayvanlara yuva olan yaşam alanına her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Ciddi bir toplumsal duruş gerekiyor” dedi.



Patiliköy Hayvan Bakımevi’nin kurucusu Volkan Koç da “Hürriyet’in haberinden sonra insanlar yardım etmeye, ilaç getirmeye başladı. Tükenme noktasında olan Patiliköy için çok hızlı ve güzel gelişmeler oldu” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Gölbaşı’nda, yıllardır evsiz kalmış, şiddete uğramış, hasta ve yaralı hayvanların yuvası olan 20 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Patiliköy Hayvan Bakımevi’nin ekonomik olarak zor durumda kaldığı için kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.