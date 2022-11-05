Hürriyet’in acı günü

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72 yaşında hayatını kaybeden Gönül Yalazan için Maltepe Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yalazan’ın ailesi, sevenleri, Hürriyet Yayın Direktörü Emre Oral, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet’in eski ve mevcut çalışanlarının yanı sıra medya dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Ateş Yalazan ve ailesi, cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazının ardından Gönül Yalazan’ın tabutu, omuzlar üstünde cenaze aracına götürüldü. Yalazan, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



