Hürriyet’e ‘kuşak ve yol’ daveti... Çin’in turizm teknoloji ve kültür üsleri

ÇİN Halk Cumhuriyeti, 100 yılın önemli projeleri arasında yer alan ve Türkiye’nin de kilit rol üstlendiği “Kuşak ve Yol” projesi kapsamında düzenlenen kültür ve turizm çalıştayına Türkiye’den Hürriyet’i davet etti.

AYDA 1 MİLYAR KULLANICILI WECHAT

İki hafta süren seminer süresince, 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan anlık mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme uygulaması WeChat’in kalbi Tencent Teknoloji Şirketi’nin Pekin’deki üssüne girdik. Şirketin Sosyal Araştırmalar Merkez Direktörü Zhang Yuling, hayata geçirilen teknolojileri hakkında bilgi verdi. Üs, aynı zamanda dünyanın en büyük video oyunu üreticisi. League of Legends, Fortnite, PUBG Mobile, ArcheAge, Ring of Elysium, Crossfire, Alliance of Valiant Arms, Honor of Kings ve Arena of Valor bu oyunlardan bazıları. Yuling, WeChat uygulamasının aylık kullanıcı sayısının 1 milyar 371 milyona ulaştığını açıkladı.

Tencent teknoloji şirketi oyunlarıyla da ünlü.

ÜNLÜLERİN GOLF SAHASI

Çin’deki turizm potansiyelini deneyimlemek için ise Pekin’den dört saat uçuş mesafesinde olan Güney Çin Denizi’ndeki Hainan Adası’nın Haikou şehrine seyahat ettik. Çin’in en güneydeki eyaleti olan Hainan, ormanlarla kaplı tropikal bir ada özelliğini taşıyor. Bütün yıl hava sıcaklığı 32 ile 37 derece arasında seyrediyor. Yılda 9 milyon turist ziyaret ediyor. En çok da Rusya’dan geliyorlar. Adadaki ‘Mission Hills Resort’un golf sahası, ABD golf yayını LINKS tarafından “son 20 yılın en önemli ve etkili on sahasından biri” ilan edilmiş. Dünya Golf Kupası’nın da ev sahipliğini üstlenen sahada Tiger Woods ve Greg Norman gibi dünyanın en iyi oyuncuları oynamış.

Ayrıca tesis ünlü NBA basketbolcusu Kobe Bryant’dan Hollywood yıldızı Nicole Kidman’a kadar çok sayıda yıldız ismi de ağırlamış.

İSTANBUL SUNUMU: NEW COOL

İki hafta süren seminerler ve ziyaretlerin ardından katılımcılar, ülkelerini tanıtan birer sunum yaptı. Anadolu Üniversitesi’nden Akademisyen Burak Düz, Kapadokya’dan Göbeklitepe’ye ve Eskişehir’e kadar ülkenin çeşitli turizm bölgelerinden bilgiler aktardı. Gösterilen Türkiye’nin “İstanbul is the New Cool” tanıtım videosu da katılımcılardan büyük alkış aldı.

PEKİN’DE ÜÇ BÜYÜK DÜNYA KÜLTÜR MİRASI

“Kuşak ve Yol” projesi kapsamında başkent Pekin’de ilk durağımız olan Cennet Tapınağı, Pekin’in merkezinde Orta Çağ’dan kalma dini yapılar kompleksi. Tapınak, Ming ve Qing Hanedanı İmparatorları tarafından tüm dini ritüeller ve dini ayinler için ziyaret ediliyordu.

YASAK ŞEHİR

İkinci noktamız ise ‘Yasak Şehir’ adı ile bilinen ‘Saray Müzesi’. 720 bin metrekarelik alana sahip müze, Çin’in son imparatorunun tahttan indirilmesinin ardından 1925’te halka açıldı. 8 bin 707 oda ve 980 ayakta kalmış binadan oluşan kompleks, geleneksel Çin saray mimarisine örnek teşkil ediyor. 1987’de Dünya Mirası Alanı ilan edildi ve UNESCO tarafından dünyadaki en büyük korunmuş antik ahşap yapı koleksiyonu olarak listelendi.

Yasak Şehir adıyla bilinen Saray Müzesi...

‘DÜNYANIN YEDİ HARİKASI’NDAN BİRİ

Son durağımız ise dünyanın en uzun savunma duvarı olarak bilinen Çin Seddi oldu. ‘Dünyanın 7 Harikası’ndan biri Çin Seddi’nin toplam 21 bin 196 kilometre olduğu savunuluyor. Bugün ayakta duran kısım ise Ming Hanedanı’ndan kalan 2 bin 500 kilometrelik duvar bölümü.

Pekin sokakları yöresel kıyafetli Çinli kadınlarla dolu..

FİLM KASABASI

- HAİKOU şehrinin en dikkat çeken bölgelerinden biri Mission Hills Film Kasabası. Yapay bir kasaba olan yerleşke, sinema çekim yeri olarak turistik bir cazibe merkezi. Ziyaret ettiğimiz Hainan Adası’ndaki Qionghai şehri ise, “Asya Davos’u” olarak da bilinen Boao Forum Konferans merkezine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca şehir, Çin’in sualtı tarihine ayna tutacak bir Deniz Müzesi’ne de sahip.

Haikou şehrindeki Mission Hills Film Kasabası...

MODERN ÇAĞIN İPEK YOLU

- ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 Eylül 2013’de ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirme amacı ile ‘modern çağın İpek Yolu’ denilen ‘Kuşak ve Yol’ projesini ortak şekilde inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu. “Kuşak ve Yol”, İpek Yolu güzergâhında yer alan 65’i aşkın ülkeyi kapsıyor. Çin Hükümeti projeyi 2049’da tamamlayarak, Asya’yı Avrupa’ya ve Afrika’ya karayolu, demiryolu, denizyolu ile birbirine bağlayarak altyapı oluşturmayı ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE KİLİT ÖNEME SAHİP

Türkiye ise iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırması beklenen projede, kilit öneme sahip.

Çin Hükümeti, 11-24 Ekim tarihleri arasında ‘Kuşak ve Yol’ kültür-turizm semineri düzenleyip dokuz ülkeden 24 katılımcı davet etti. Türkiye’den ise Hürriyet Gazetesi, Anadolu Üniversitesi’nden Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Düz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür ve Turizm Uzmanı Selda Burma Yıldırım katılımcılar arasında yer aldı.