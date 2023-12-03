Hürriyet o stüdyolara girdi... Kitaplar artık işaret diliyle de konuşacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Milli Kütüphane’nin “Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi”nin kapılarını Hürriyet’e açtı. 2015 yılında hayata geçen proje, yurtiçi ve dışında birçok ödülün sahibi oldu.

80 GÖNÜLLÜ SESLENDİRİYOR

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan ve Konuşan Kitaplık Merkezi Müdürü Hatice Atlıhan, kitapların seslendirildiği 11 profesyonel ses kayıt stüdyosu hakkında bilgi verdi. Buna göre yaklaşık 80 gönüllü okur aracılığıyla, görme engelli üyelerin talepleri doğrultusunda, bu stüdyo odalarda kitaplar seslendiriliyor. Görme engelli vatandaşlar, son teknoloji kullanılarak geliştirilen yazılım ve tasarımla hayata geçirilen “https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr” web sayfası veya mobil uygulama üzerinden projeye üye oluyor ve katalogda bulunan kitaplara erişebiliyor.

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İŞİTME ENGELLİYE ‘KİTAP+’

Ayrıca bakanlık, bugün işitme engelli çocuklar ve gençlerin dil, okuma ve çözümleme becerilerini geliştirmek üzere yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. “Kitap+” adını taşıyan mobil uygulama ile işitme engellilerin kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor. “Kitap+” ile işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma öğrenmelerinin sağlanması hedefleniyor. Uygulama işitme engellilere Türkçe öğretiminde de kullanılabilecek. İşaret dili öğrenmek isteyen herkes ile görme engellilere de hizmet verebilecek şekilde tasarlanan uygulamada, uluslararası sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar yer alacak. Türkiye’de bir ilk olacak olan uygulamadaki çocuk kitaplarının çevirisi uzman ve sertifikalı işaret dili çevirmenleri tarafından yapılıyor. Şu anda 100 çocuk kitabının uygulamaya yüklendiği belirtilirken, ilerleyen günlerde bu sayının arttırılması planlanıyor.

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NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR

- Gönüllü okuyucu olmak isteyen vatandaşlar için ise deneme ses kaydı alınıyor. Bu kayıt vurgulama, tonlama, akıcılık, anlaşılırlık gibi kriterler çerçevesinde bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Konuşan Kitaplık Merkezi Müdürü Hatice Atlıhan hangi kitapların okunacağını üyelerin taleplerinin belirlediğini vurgulayarak şunları söylüyor: “Tabii sınav kitapları önceliğimiz. Okuyucularımız arasında tiyatro sanatçısı da spiker de var. Aile Bakanımız ‘Altın Dilli Kız’ kitabını okudu. Temelde aradığımız temiz bir Türkçe.”

6 BİN KİTAP SESLENDİRİLDİ

- 3 bin görme engelli üyenin yer aldığı portalda, yaklaşık 6 bin sesli kitap bulunuyor. Başta sınavlara hazırlık kitapları olmak üzere güncel ve klasik edebi eserlerden oluşan; roman, şiir, deneme, öykü, psikoloji gibi farklı kategorilerde eserler yer alıyor. Web sayfasına her cuma günü kontrolü ve teknik düzenlemesi biten sesli kitaplardan beş tane olmak üzere ayda 20 kitap ekleniyor.

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EN ÇOK DİNLENENLER

- Konuşan Kitaplık web portalında en çok dinlenen sesli kitaplar ise “Emanet”, “Tilki, Baykuş, Bakire”, “Kral Salomon’un Bunalımı”, “Paragraf’ın Ritmi” ve “Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı” eserlerinden oluşuyor. “Ada”, “Bayan Begonvil”, “Perisiz Köşk - Bir Yıldız Alatan Macerası”, “Gölge Kadın” ve “Trendeki Yabancılar” da geçen kasım ayının en çok tercih edilenleri oldu.”